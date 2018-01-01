15 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження колишня директор департаменту соціальної політики Луцької міської радиТакож день народження сьогодні у журналістки, громадських активістівтаІмениннки цього дня - це чоловіки з ім'ямВітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».