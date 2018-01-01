15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження колишня директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Лариса Боярин.
Також день народження сьогодні у журналістки Оксани Ричук, громадських активістів Назара Грищука та Івана Грушецького.
Імениннки цього дня - це чоловіки з ім'ям Арсеній.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.
15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.
У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.
Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.
У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».
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Також день народження сьогодні у журналістки Оксани Ричук, громадських активістів Назара Грищука та Івана Грушецького.
Імениннки цього дня - це чоловіки з ім'ям Арсеній.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.
15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.
У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.
Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.
У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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