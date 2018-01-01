Зарубав друга і поранив знайому: жахлива розправа п'яного екс-«зека»





"Раніше не судимий місцевий житель, у вечірній час, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в одній з квартир по проспекту Миру завдав потерпілому численні удари сокирою в область шиї і голови, від яких останній помер на місці", - повідомляє



Після розправи над чоловіком, зловмисник вирішив напасти на жінку, яка на той момент перебувала в квартирі. Вона отримала численні удари сокирою в область голови, але не загинула.



Жінці своєчасно надана медична допомога.



Зловмисника затримали, йому пред'явили підозру в навмисному вбивстві, а також у закінченому замаху на умисне вбивство.



"В даний час готується клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває", - запевнили в прокуратурі.



Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення терміном до 15 років. Мотиви та обставини злочину, а також те, як саме люди виявилися в квартирі, в повідомленні не уточнили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 липня ввечері в Чернігові п'яний місцевий житель зарубав сокирою свого приятеля і поранив знайому жінку."Раніше не судимий місцевий житель, у вечірній час, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в одній з квартир по проспекту Миру завдав потерпілому численні удари сокирою в область шиї і голови, від яких останній помер на місці", - повідомляє gazeta.ua Після розправи над чоловіком, зловмисник вирішив напасти на жінку, яка на той момент перебувала в квартирі. Вона отримала численні удари сокирою в область голови, але не загинула.Жінці своєчасно надана медична допомога.Зловмисника затримали, йому пред'явили підозру в навмисному вбивстві, а також у закінченому замаху на умисне вбивство."В даний час готується клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває", - запевнили в прокуратурі.Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення терміном до 15 років. Мотиви та обставини злочину, а також те, як саме люди виявилися в квартирі, в повідомленні не уточнили.

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