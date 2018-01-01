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Зарубав друга і поранив знайому: жахлива розправа п'яного екс-«зека»

Зарубав друга і поранив знайому: жахлива розправа п'яного екс-«зека»
13 липня ввечері в Чернігові п'яний місцевий житель зарубав сокирою свого приятеля і поранив знайому жінку.

"Раніше не судимий місцевий житель, у вечірній час, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в одній з квартир по проспекту Миру завдав потерпілому численні удари сокирою в область шиї і голови, від яких останній помер на місці", - повідомляє gazeta.ua.

Після розправи над чоловіком, зловмисник вирішив напасти на жінку, яка на той момент перебувала в квартирі. Вона отримала численні удари сокирою в область голови, але не загинула.

Жінці своєчасно надана медична допомога.

Зловмисника затримали, йому пред'явили підозру в навмисному вбивстві, а також у закінченому замаху на умисне вбивство.

"В даний час готується клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває", - запевнили в прокуратурі.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення терміном до 15 років. Мотиви та обставини злочину, а також те, як саме люди виявилися в квартирі, в повідомленні не уточнили.

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Теги: смерть, кримінал
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