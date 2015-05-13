У Луцьку з'явився новий музей
Сьогодні, 04:25
14 липня Луцьку відбулося відкриття Художньо-меморіального музею відомого українського художника волинянина Миколи Кумановського.
Цей музей діятиме у приміщенні Галереї сучасного мистецтва України “Арт-Кафедра”, - пише Волинська правда.
Експозиція музею сформована із творів, створених пензлем Миколи Кумановського у різні періоди його життя і творчості. Тут можна побачити ще його ранні, студентські начерки, перші офорти, експериментальне малярство, звісно і полотна серії “Умовні українці”.
Особливими родзинками експозиції є меморіальні речі – офортний станок, пензлі, а також старий мольберт із останнім незавершеним полотном митця. Також тут можна побачити фото, книги та окремі предмети, які часто трапляються в композиціях автора.
На імпрезу з нагоди відкриття музею завітали творча інтелігенція Луцька та Волині, представники влади, громадськості, просто усі ті, хто знав і любив Миколу Кумановського.
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Цей музей діятиме у приміщенні Галереї сучасного мистецтва України “Арт-Кафедра”, - пише Волинська правда.
Експозиція музею сформована із творів, створених пензлем Миколи Кумановського у різні періоди його життя і творчості. Тут можна побачити ще його ранні, студентські начерки, перші офорти, експериментальне малярство, звісно і полотна серії “Умовні українці”.
Особливими родзинками експозиції є меморіальні речі – офортний станок, пензлі, а також старий мольберт із останнім незавершеним полотном митця. Також тут можна побачити фото, книги та окремі предмети, які часто трапляються в композиціях автора.
На імпрезу з нагоди відкриття музею завітали творча інтелігенція Луцька та Волині, представники влади, громадськості, просто усі ті, хто знав і любив Миколу Кумановського.
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