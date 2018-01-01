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Українець загинув на будівництві в Польщі

Українець загинув на будівництві в Польщі
52-річний чоловік, громадянин України, впав з даху. Чоловік помер на місці.

Громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство) упав з даху і загинув на місці, - повідомляє Польське радіо.

Обставини трагічної події досліджує поліція, прокуратура та Держана інспекція праці.

Трагедія сталася в суботу передобітньої пори.

«Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці», - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах.

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Теги: смерть, Польща
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