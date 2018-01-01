Українець загинув на будівництві в Польщі
Сьогодні, 05:30
52-річний чоловік, громадянин України, впав з даху. Чоловік помер на місці.
Громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство) упав з даху і загинув на місці, - повідомляє Польське радіо.
Обставини трагічної події досліджує поліція, прокуратура та Держана інспекція праці.
Трагедія сталася в суботу передобітньої пори.
«Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці», - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство) упав з даху і загинув на місці, - повідомляє Польське радіо.
Обставини трагічної події досліджує поліція, прокуратура та Держана інспекція праці.
Трагедія сталася в суботу передобітньої пори.
«Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці», - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Українець загинув на будівництві в Польщі
Сьогодні, 05:30
У Луцьку з'явився новий музей
Сьогодні, 04:25
Укрзалізниця пустила додатковий поїзд на море
Сьогодні, 02:37