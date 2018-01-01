Українець загинув на будівництві в Польщі





Громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство) упав з даху і загинув на місці, - повідомляє



Обставини трагічної події досліджує поліція, прокуратура та Держана інспекція праці.



Трагедія сталася в суботу передобітньої пори.



«Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці», - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 52-річний чоловік, громадянин України, впав з даху. Чоловік помер на місці.Громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство) упав з даху і загинув на місці, - повідомляє Польське радіо Обставини трагічної події досліджує поліція, прокуратура та Держана інспекція праці.Трагедія сталася в суботу передобітньої пори.«Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці», - сказалаз повітової комендатури поліції в Шамотулах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію