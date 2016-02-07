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Які продукти не можна їсти перед сексом

Які продукти не можна їсти перед сексом
Фахівці склали перелік продуктів, від вживання яких краще відмовитись перед запланованим сексуальним актом.

Зі слів експертів, не варто перед сексом їсти боби, капусту і броколі, - пише канал 24.

Під час їх засвоєння організм застосовує бактерії, які вивільняють метан. А це призводить до здуття живота та викликає дискомфорт.

З такими відчуттями сексуальний запал при цьому може повністю зникнути.

Також не варто жувати жувальну гумку перед інтимною близькістю – вона також допомагає повітрю накопичуватися у животі, а ментол м'ятних жувальних гумок знижує рівень чоловічого статевого гормону – тестостерону.

Їжу з високим глікемічним індексом (дуже солодка і крохмалиста) також варто уникати перед сексом. Зокрема, картопля фрі підвищує рівень глюкози у крові, а, відповідно, і концентрацію інсуліну. А за припливом енергії після такої їжі варто очікувати різкий спад тонусу і сильне бажання спати.

Енергетичні напої і газована вода містять підсилювач смаку хінін, який різко знижує сексуальне бажання. Тож перед інтимною близькістю краще таких напоїв уникати.

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Теги: здоров'я, їжа, секс
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