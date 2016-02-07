Які продукти не можна їсти перед сексом





Зі слів експертів, не варто перед сексом їсти боби, капусту і броколі, - пише



Під час їх засвоєння організм застосовує бактерії, які вивільняють метан. А це призводить до здуття живота та викликає дискомфорт.



З такими відчуттями сексуальний запал при цьому може повністю зникнути.



Також не варто жувати жувальну гумку перед інтимною близькістю – вона також допомагає повітрю накопичуватися у животі, а ментол м'ятних жувальних гумок знижує рівень чоловічого статевого гормону – тестостерону.



Їжу з високим глікемічним індексом (дуже солодка і крохмалиста) також варто уникати перед сексом. Зокрема, картопля фрі підвищує рівень глюкози у крові, а, відповідно, і концентрацію інсуліну. А за припливом енергії після такої їжі варто очікувати різкий спад тонусу і сильне бажання спати.



Енергетичні напої і газована вода містять підсилювач смаку хінін, який різко знижує сексуальне бажання. Тож перед інтимною близькістю краще таких напоїв уникати.

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