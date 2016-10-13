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Де у Луцьку не буде світла 16 липня

Де у Луцьку не буде світла 16 липня
Повідомили, які луцькі вулиці будуть без світла у понеділок, 16 липня.

Про це повідомили на офіційному сайті Луцької міської ради.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 16 липня, буде припинене електропостачання за такими адресами:

9.00-16.00:

вул. Східна, вул. Східно Межова, вул. Прилуцька, вул. Хрещата, пров. Вишнівецька, вул. Дубнівська, 85-127, 64, 64А, вул. Говорова, вул. Нікішева, вул. Ізмайлова.

9.00-18.00:

Чорновола, 44, вв.1, Липинського,2, вв.1, Гончара, 3,вв.1, К. Карого 11,вв.1..

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Теги: світло, електропостачання
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