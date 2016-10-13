Де у Луцьку не буде світла 16 липня
Сьогодні, 08:45
Повідомили, які луцькі вулиці будуть без світла у понеділок, 16 липня.
Про це повідомили на офіційному сайті Луцької міської ради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 16 липня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00-16.00:
вул. Східна, вул. Східно Межова, вул. Прилуцька, вул. Хрещата, пров. Вишнівецька, вул. Дубнівська, 85-127, 64, 64А, вул. Говорова, вул. Нікішева, вул. Ізмайлова.
9.00-18.00:
Чорновола, 44, вв.1, Липинського,2, вв.1, Гончара, 3,вв.1, К. Карого 11,вв.1..
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Про це повідомили на офіційному сайті Луцької міської ради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 16 липня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00-16.00:
вул. Східна, вул. Східно Межова, вул. Прилуцька, вул. Хрещата, пров. Вишнівецька, вул. Дубнівська, 85-127, 64, 64А, вул. Говорова, вул. Нікішева, вул. Ізмайлова.
9.00-18.00:
Чорновола, 44, вв.1, Липинського,2, вв.1, Гончара, 3,вв.1, К. Карого 11,вв.1..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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