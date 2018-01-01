Як на Волині за допомогою Faceboook зловили автошахрая. Подробиці

виявилися фальшивими.



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Авто за фіктивні гроші продали на місцевому авторинку, котрий працює двічі на тиждень. Покупець оглядав машину півгодини, цікавився технічним станом та документами, а після того, як проїхався на ній, сказав, що купує.



«Людина знала, на що потрібно звернути увагу, говорила спокійним монотонним голосом, відповідно, жодних підозр взагалі не виникало», - розповів потерпілий Орест Цегловський.



Машину подружжя придбало півроку тому, але виявилося, що для родини з двома дітьми вона замала. Гроші за продаж Audi перераховували в самому авто. Цегловський переконаний, що вони були справжні, а потім конверт підмінили.



«Ми з ними помінялися місцями. Я сів на пасажирське крісло, він – за кермо. І поклав уже до сумки гроші, повторно не перераховуючи», - пояснив продавець.



Про те, що всі купюри фальшиві, він дізнався вже за півгодини у банку, й одразу викликав поліцію. «Купюри вилучено і направлено на дослідження, після якого буде встановлено походження цих грошей. Наразі встановлюють особу, яка придбала цей автомобіль», - розповіла речниця волинської поліції Анна Павловська.



На авторинку ж кажуть, що нічим допомогти не можуть, адже процес купівлі-продажу не їхня компетенція. «Ми цим не займаємося. Ми тільки бронюємо місця для людей, які там продають машини», - пояснив директор КП «Автопарксервіс» Сергій Денисенко.



Юристи кажуть, що така шахрайська схема є поширеною. Аби не потрапити на гачок аферистів, вони радять перевіряти гроші та оформлювати документи лише зі спеціалістами.



«Також я раджу клієнтам розраховуватися безпосередньо в банку, який бере комісію за перевірку готівки. Тим паче в іноземній валюті», - пояснив юрист Олег Огородник.



Про аферу Тетяна написала у соцмережі та отримала співчуття і з десяток повідомлень від людей, які нібито бачили автомобіль і готові продати цю інформацію. Черговий дзвінок пролунав просто під час інтерв’ю – за повідомлення просили 20 тисяч гривень.



Але один із дзвінків виявився справжнім – невідомий абсолютно безкоштовно повідомив, що бачив авто за 30 кілометрів від Луцька у Горохові.



Підозрюваного, який купував його за фальшиві долари, затримали. Машину подружжю повернуть за кілька місяців, коли завершиться слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдало для власників закінчився продаж машини у Луцьку. Своє авто на іноземній реєстрації вони оцінили у 1800 доларів і одразу продали. Але купюри, хоч їх ретельно перевіряли,Про це повідомляє ТСН Авто за фіктивні гроші продали на місцевому авторинку, котрий працює двічі на тиждень. Покупець оглядав машину півгодини, цікавився технічним станом та документами, а після того, як проїхався на ній, сказав, що купує.«Людина знала, на що потрібно звернути увагу, говорила спокійним монотонним голосом, відповідно, жодних підозр взагалі не виникало», - розповів потерпілийМашину подружжя придбало півроку тому, але виявилося, що для родини з двома дітьми вона замала. Гроші за продаж Audi перераховували в самому авто. Цегловський переконаний, що вони були справжні, а потім конверт підмінили.«Ми з ними помінялися місцями. Я сів на пасажирське крісло, він – за кермо. І поклав уже до сумки гроші, повторно не перераховуючи», - пояснив продавець.Про те, що всі купюри фальшиві, він дізнався вже за півгодини у банку, й одразу викликав поліцію. «Купюри вилучено і направлено на дослідження, після якого буде встановлено походження цих грошей. Наразі встановлюють особу, яка придбала цей автомобіль», - розповіла речниця волинської поліціїНа авторинку ж кажуть, що нічим допомогти не можуть, адже процес купівлі-продажу не їхня компетенція. «Ми цим не займаємося. Ми тільки бронюємо місця для людей, які там продають машини», - пояснив директор КП «Автопарксервіс»Юристи кажуть, що така шахрайська схема є поширеною. Аби не потрапити на гачок аферистів, вони радять перевіряти гроші та оформлювати документи лише зі спеціалістами.«Також я раджу клієнтам розраховуватися безпосередньо в банку, який бере комісію за перевірку готівки. Тим паче в іноземній валюті», - пояснив юристПро аферунаписала у соцмережі та отримала співчуття і з десяток повідомлень від людей, які нібито бачили автомобіль і готові продати цю інформацію. Черговий дзвінок пролунав просто під час інтерв’ю – за повідомлення просили 20 тисяч гривень.Але один із дзвінків виявився справжнім – невідомий абсолютно безкоштовно повідомив, що бачив авто за 30 кілометрів від Луцька у Горохові.Підозрюваного, який, затримали. Машину подружжю повернуть за кілька місяців, коли завершиться слідство.

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