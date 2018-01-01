Як одягався організатор з’їзду монархів у Луцьку, - розповідь історика

Вітовта, як організатора цього дипломатичного заходу, викликає все більше і більше інтересу з боку лучан.



Цікавим аспектом історії є безумовно тогочасна мода. Адже тоді не було фотографів, які б могли миттєво зберегти для нащадків святковий «лук» князя та його оточення, тому основним джерелом для нас є писемні згадки та зображення князя пізнішого періоду, що основувались на спогадах очевидців тих далеких часів, - пише історик Тетяна Яцечко-Блаженко на шпальтах



Відомо, що роки життя князя Вітовта припадають на 1350 – 1430 роки, тобто це середина XIV – перш десятиліття XV століття. З історичних джерел відомо, що вкінці ХІІІ століття мода князівської знаті розвивався під впливом східно-візантійських традицій.



Характерною рисою чоловічого і жіночого парадного костюму були обов’язково закриті верхні і нижні кінцівки, груди та плечі. Не дивлячись на те, що одяг, так би мовити, був закритий, він був дуже розкішний, адже був виготовлений із шовкових і парчевих східних тканин, прикрашених вишитими золотими або срібними нитками. Весь комплекс костюму доповнювала «ювелірка». Символом влади була пурпурова мантія на горностаєвій підшивці, що застібалась фібулою на правому плечі.







На противагу парадному, повсякденний костюм князів і знаті був простим і зручним. Він складався з сорочки, вузьких штанів, верхнього одягу схожого на свитку, а голову прикрашав убір зі сферичним верхом і хутряною опушкою. Поверх всього міг бути безрукавний плащ.



У наступному – XIV – столітті князь Вітовт та його сучасники активно носили як місцеві, так і західноєвропейські наряди. Історики моди знайшли в писемних джерелах свідчення, що Вітовт одягався по тогочасній бургундській моді, яка із швидкістю світла поширювалась тоді по всій Європі. Виявляється саме бургундський княжий двір був за Вітовта, столицею європейської моди, як то зараз Париж.



У своєму дослідженні «Осінь Середньовіччя», історик Йохан Хейзінг пише такі слова: «Двір – це та сфера, де естетика форм життєвого укладу могла розкриватися найбільш повно. Відомо, яке значення надавали герцоги Бургундські всьому, що стосувалося придворної розкоші і пишноти». Пізніше витончену моду бургундських правителів успадкували монархи Габсбурги.







Але повернемось до Вітовта. Він у своєму гардеробі поєднував бургундську моду із простими речами. Що мається на увазі? Сорочка з вибіленого полотна, поверх якої він одягав верхній каптан або жупан, суконні штани, і завершував образ пояс, розшитий золотом.



Що взував князь? Звичайно для нього шились найкращі шкіряні чоботи із золотими шпорами.







Отож, можна сказати, за багато століть нічого не змінилось, мода була досить важливим елементом не лише для князів, а й для простого люду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні святкування 590-ї річниці Луцького з’їзду монархів, постать литовського князя, як організатора цього дипломатичного заходу, викликає все більше і більше інтересу з боку лучан.Цікавим аспектом історії є безумовно тогочасна мода. Адже тоді не було фотографів, які б могли миттєво зберегти для нащадків святковий «лук» князя та його оточення, тому основним джерелом для нас є писемні згадки та зображення князя пізнішого періоду, що основувались на спогадах очевидців тих далеких часів, - пише історикна шпальтах Район. Луцьк Відомо, що роки життя князя Вітовта припадають на 1350 – 1430 роки, тобто це середина XIV – перш десятиліття XV століття. З історичних джерел відомо, що вкінці ХІІІ століття мода князівської знаті розвивався під впливом східно-візантійських традицій.Характерною рисою чоловічого і жіночого парадного костюму були обов’язково закриті верхні і нижні кінцівки, груди та плечі. Не дивлячись на те, що одяг, так би мовити, був закритий, він був дуже розкішний, адже був виготовлений із шовкових і парчевих східних тканин, прикрашених вишитими золотими або срібними нитками. Весь комплекс костюму доповнювала «ювелірка». Символом влади була пурпурова мантія на горностаєвій підшивці, що застібалась фібулою на правому плечі.На противагу парадному, повсякденний костюм князів і знаті був простим і зручним. Він складався з сорочки, вузьких штанів, верхнього одягу схожого на свитку, а голову прикрашав убір зі сферичним верхом і хутряною опушкою. Поверх всього міг бути безрукавний плащ.У наступному – XIV – столітті князь Вітовт та його сучасники активно носили як місцеві, так і західноєвропейські наряди. Історики моди знайшли в писемних джерелах свідчення, що Вітовт одягався по тогочасній бургундській моді, яка із швидкістю світла поширювалась тоді по всій Європі. Виявляється саме бургундський княжий двір був за Вітовта, столицею європейської моди, як то зараз Париж.У своєму дослідженні «Осінь Середньовіччя», історикпише такі слова: «Двір – це та сфера, де естетика форм життєвого укладу могла розкриватися найбільш повно. Відомо, яке значення надавали герцоги Бургундські всьому, що стосувалося придворної розкоші і пишноти». Пізніше витончену моду бургундських правителів успадкували монархи Габсбурги.Але повернемось до Вітовта. Він у своєму гардеробі поєднував бургундську моду із простими речами. Що мається на увазі? Сорочка з вибіленого полотна, поверх якої він одягав верхній каптан або жупан, суконні штани, і завершував образ пояс, розшитий золотом.Що взував князь? Звичайно для нього шились найкращі шкіряні чоботи із золотими шпорами.Отож, можна сказати, за багато століть нічого не змінилось, мода була досить важливим елементом не лише для князів, а й для простого люду.

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