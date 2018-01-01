«Волинь» завершила тренувальний збір нічиєю з угорцями





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На завершення підопічні Андрія Тлумака зіграла контрольний матч із представником елітного дивізіону Угорщини «Бальмазуйварошем». Матч завершився бойовою нічиєю – 1:1.



Далі «Волинь» готуватиметься до початку нового сезону у Луцьку. Стартового поєдинку залишилося менше тижня.



Нагадаємо, розпочнуть сезон «хрестоносці» виїзним матчем у Кропивницькому з тамтешньою «Зіркою».





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