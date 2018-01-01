«Волинь» завершила тренувальний збір нічиєю з угорцями
Сьогодні, 09:40
Луцька «Волинь» вчора, 14 липня, завершила учбово-тренувальний збір у Закарпатті.
Про це пише Вісник і К.
На завершення підопічні Андрія Тлумака зіграла контрольний матч із представником елітного дивізіону Угорщини «Бальмазуйварошем». Матч завершився бойовою нічиєю – 1:1.
Далі «Волинь» готуватиметься до початку нового сезону у Луцьку. Стартового поєдинку залишилося менше тижня.
Нагадаємо, розпочнуть сезон «хрестоносці» виїзним матчем у Кропивницькому з тамтешньою «Зіркою».
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Про це пише Вісник і К.
На завершення підопічні Андрія Тлумака зіграла контрольний матч із представником елітного дивізіону Угорщини «Бальмазуйварошем». Матч завершився бойовою нічиєю – 1:1.
Далі «Волинь» готуватиметься до початку нового сезону у Луцьку. Стартового поєдинку залишилося менше тижня.
Нагадаємо, розпочнуть сезон «хрестоносці» виїзним матчем у Кропивницькому з тамтешньою «Зіркою».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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