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«Волинь» завершила тренувальний збір нічиєю з угорцями

«Волинь» завершила тренувальний збір нічиєю з угорцями
Луцька «Волинь» вчора, 14 липня, завершила учбово-тренувальний збір у Закарпатті.

Про це пише Вісник і К.

На завершення підопічні Андрія Тлумака зіграла контрольний матч із представником елітного дивізіону Угорщини «Бальмазуйварошем». Матч завершився бойовою нічиєю – 1:1.

Далі «Волинь» готуватиметься до початку нового сезону у Луцьку. Стартового поєдинку залишилося менше тижня.

Нагадаємо, розпочнуть сезон «хрестоносці» виїзним матчем у Кропивницькому з тамтешньою «Зіркою».


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Теги: футбол, Волинь
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