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Теремнівські ставки обростають сміттям, - соцмережі

Теремнівські ставки обростають сміттям, - соцмережі
На берегах Теремнівських ставків у Луцьку - повнісінько сміття, яке залишили після себе відпочивальники.

Про це повідомляють лучани у соціальній мережі Facebook.

Користувачка соцмережі Світлана Калькова опублікувала у спільноті «Наш Луцьк» добірку фотографій.

«Краса Теремнівських ставків!» - прокоментувала вона. На світлинах краса природи – по сусідству із горами сміття після відпочивальників.

Обурені користувачі лишили чимало коментарів.

«От така краса, тільки в жарку погоду ці гори сміття ще більші....» - зазначила Валентина Кислярська.

«Там потрібно кілька сміттєвих контейнерів ставити, а не кілька смітничків, у які вміщається 3 порожні пластикові пляшки», - додав Віктор Тучак.

«Яка в місті влада, такі й ставки в місті. Дивно що ще в ньому риба не подохла», - вважає Юрій Мартинюк.



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Теги: сміття, Луцьк
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Коментарі 1
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Ну добре, що хоч сміття біля смітників залишають! А що смітники "не по феншую"(!!!))))) вина міської влади!! Однозначно!Ви що не можете розрахувати розумну потребу в місткості смітників в такому місці для відпочинку великої кількості містян?!
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