Теремнівські ставки обростають сміттям, - соцмережі
Сьогодні, 10:09
На берегах Теремнівських ставків у Луцьку - повнісінько сміття, яке залишили після себе відпочивальники.
Про це повідомляють лучани у соціальній мережі Facebook.
Користувачка соцмережі Світлана Калькова опублікувала у спільноті «Наш Луцьк» добірку фотографій.
«Краса Теремнівських ставків!» - прокоментувала вона. На світлинах краса природи – по сусідству із горами сміття після відпочивальників.
Обурені користувачі лишили чимало коментарів.
«От така краса, тільки в жарку погоду ці гори сміття ще більші....» - зазначила Валентина Кислярська.
«Там потрібно кілька сміттєвих контейнерів ставити, а не кілька смітничків, у які вміщається 3 порожні пластикові пляшки», - додав Віктор Тучак.
«Яка в місті влада, такі й ставки в місті. Дивно що ще в ньому риба не подохла», - вважає Юрій Мартинюк.
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Про це повідомляють лучани у соціальній мережі Facebook.
Користувачка соцмережі Світлана Калькова опублікувала у спільноті «Наш Луцьк» добірку фотографій.
«Краса Теремнівських ставків!» - прокоментувала вона. На світлинах краса природи – по сусідству із горами сміття після відпочивальників.
Обурені користувачі лишили чимало коментарів.
«От така краса, тільки в жарку погоду ці гори сміття ще більші....» - зазначила Валентина Кислярська.
«Там потрібно кілька сміттєвих контейнерів ставити, а не кілька смітничків, у які вміщається 3 порожні пластикові пляшки», - додав Віктор Тучак.
«Яка в місті влада, такі й ставки в місті. Дивно що ще в ньому риба не подохла», - вважає Юрій Мартинюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну добре, що хоч сміття біля смітників залишають! А що смітники "не по феншую"(!!!))))) вина міської влади!! Однозначно!Ви що не можете розрахувати розумну потребу в місткості смітників в такому місці для відпочинку великої кількості містян?!
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