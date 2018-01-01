Теремнівські ставки обростають сміттям, - соцмережі

На берегах Теремнівських ставків у Луцьку - повнісінько сміття, яке залишили після себе відпочивальники.Про це повідомляють лучани у соціальній мережі Facebook.Користувачка соцмережіопублікувала у спільноті «Наш Луцьк» добірку фотографій.«Краса Теремнівських ставків!» - прокоментувала вона. На світлинах краса природи – по сусідству із горами сміття після відпочивальників.Обурені користувачі лишили чимало коментарів.«От така краса, тільки в жарку погоду ці гори сміття ще більші....» - зазначила«Там потрібно кілька сміттєвих контейнерів ставити, а не кілька смітничків, у які вміщається 3 порожні пластикові пляшки», - додав«Яка в місті влада, такі й ставки в місті. Дивно що ще в ньому риба не подохла», - вважає