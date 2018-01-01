Десятки автобусів з українськими туристами «застрягли» в Білорусі
Сьогодні, 11:14
У міжнародному автодорожньому пункті пропуску «Нова Гута» в Білорусі утворилася черга на виїзд в Україну з автобусів із клієнтами туристичних фірм.
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами представника Державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського, починаючи з обіду 14 липня туристичні групи масово прибувають до цього пункту пропуску - по 5-6 автобусів одночасно. З 14.00 оформлення на виїзд доводиться чекати в середньому двом десяткам рейсових автобусів.
«При цьому в найближчих пунктах пропуску, здатних приймати автобуси, черг не спостерігається, що свідчить про недостатньо ефективне планування маршрутів з боку туроператорів. Туристичні компанії не враховують рекомендації Держприкордонкомітету про рівномірному розподілі автомобільних перевезень груп туристів, які прямують на відпочинок, а також повертаються в країну», - заявив Бичковський.
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Про це повідомляє Укрінформ.
За словами представника Державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського, починаючи з обіду 14 липня туристичні групи масово прибувають до цього пункту пропуску - по 5-6 автобусів одночасно. З 14.00 оформлення на виїзд доводиться чекати в середньому двом десяткам рейсових автобусів.
«При цьому в найближчих пунктах пропуску, здатних приймати автобуси, черг не спостерігається, що свідчить про недостатньо ефективне планування маршрутів з боку туроператорів. Туристичні компанії не враховують рекомендації Держприкордонкомітету про рівномірному розподілі автомобільних перевезень груп туристів, які прямують на відпочинок, а також повертаються в країну», - заявив Бичковський.
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