Десятки автобусів з українськими туристами «застрягли» в Білорусі





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За словами представника Державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського, починаючи з обіду 14 липня туристичні групи масово прибувають до цього пункту пропуску - по 5-6 автобусів одночасно. З 14.00 оформлення на виїзд доводиться чекати в середньому двом десяткам рейсових автобусів.



«При цьому в найближчих пунктах пропуску, здатних приймати автобуси, черг не спостерігається, що свідчить про недостатньо ефективне планування маршрутів з боку туроператорів. Туристичні компанії не враховують рекомендації Держприкордонкомітету про рівномірному розподілі автомобільних перевезень груп туристів, які прямують на відпочинок, а також повертаються в країну», - заявив Бичковський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міжнародному автодорожньому пункті пропуску «Нова Гута» в Білорусі утворилася черга на виїзд в Україну з автобусів із клієнтами туристичних фірм.Про це повідомляє Укрінформ За словами представника Державного прикордонного комітету Білорусі, починаючи з обіду 14 липня туристичні групи масово прибувають до цього пункту пропуску - по 5-6 автобусів одночасно. З 14.00 оформлення на виїзд доводиться чекати в середньому двом десяткам рейсових автобусів.«При цьому в найближчих пунктах пропуску, здатних приймати автобуси, черг не спостерігається, що свідчить про недостатньо ефективне планування маршрутів з боку туроператорів. Туристичні компанії не враховують рекомендації Держприкордонкомітету про рівномірному розподілі автомобільних перевезень груп туристів, які прямують на відпочинок, а також повертаються в країну», - заявив Бичковський.

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