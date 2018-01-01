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На Волині контрабандисти замаскувалися під лосів. ВІДЕО

На Волині контрабандисти замаскувалися під лосів. ВІДЕО
Українсько-польський кордон – найулюбленіший напрямок контрабандистів, особливо тютюнових. Вони вдаються до різноманітниих хитрощів, аби незаконно перемістити товар до сусідньої держави.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Днища, паливні баки, колеса й стелі транспортних засобів правопорушники вщент запаковують сигаретами. Інколи зустрічаються більш креативні контрабандисти, які ховають товар у вугіллі, в рулонах паперу, у пиломатеріалах, у салі, глині, серед іграшок й навіть тварин. Через «зеленку» намагаються переправити тютнові вироби квадрокоптерами, човнами або вбрід водою.

Ще один неординарний винахід правопорушників, які мали намір поза пунктами пропуску перетнути кордон із товаром, виявили учора, 14 липня, працівники Держприкордонслужби.

Так, під час патрулювання на ділянці відділу «Новогрузьке» офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону поблизу державного кордону знайшов поліетиленовий пакет, який був досить непогано замаскований у траві. Перевіряючи пакунок, правоохоронець виявив у ньому імітатори слідів лося. Ймовірніше за все, винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону через контрольно-слідову смугу і таким чином ввести в оману правоохоронців.

Пристосування вилучено встановленим порядком. Наразі тривають заходи по становленню власника імітатори слідів тварини.



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Теги: контрабанда, Волинь
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