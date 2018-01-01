Аграріїв попередили про появу небезпечної хвороби на Волині





Про це повідомляє



Погодні умови (висока вологість повітря, дощі, рясні роси, високий температурний режим), які склалися на цей час, є сприятливими для розвитку та розповсюдження хвороб сільськогосподарських рослин.



За даними спеціалістів Володимир-Волинського, Луцького та Рожищенського районів на столових буряках відмічена поява небезпечної хвороби – церкоспорозу. Тому у другій половині липня слід очікувати появу церкоспорозу на посівах цукрових буряків.



Значний розвиток хвороби спостерігається в роки з чергуванням сухої жаркої та помірно теплої вологої погоди.



Хвороба проявляється на листках у вигляді округлих світло-бурих з червоно-бурою облямівкою плям, 2-3 мм в діаметрі. Іноді некрози зливаються, можуть випадати. На поверхні некрозів у вологих умовах утворюється сіруватий наліт конідіального спороношення. На черешках листя некрози довгасті, коричневі. Сильно уражені листки жовтіють і відмирають. У вегетуючому стані залишаються тільки наймолодші відростаючі листки в центрі розетки.



Захворювання призводить до нагромадження у коренях так званого «шкідливого азоту», який під час цукроваріння збільшує вихід патоки і зменшує кількість цукру. Сприятливі умови для поширення церкоспорозу створюються при температурі повітря 20-22°C і відносній вологості понад 65 %.

Щоб не допустити масового ураження рослин церкоспорозом, спеціалістам на агропідприємства необхідно проводити систематичні обстеження посівів буряків.



За появи окремих плям на 3-5% рослин застосовувати для обробки посівів одним із рекомендованих препаратів: Абакус, мк.е., Аканто плюс 28, Альто-Супер 330, ЕС, Альфа- Стандарт, Амістар Екстра 280, Аякс, КС, Дезарал, КС, Дерозал 500 SC, Джерело, КС, Дітан М-45, ЗП, ДК РАКУРС, КС, ДОТ, КЕ, Емінентт, ЕВ, Замір, ЕВ, Імпакт К, КС, Імпакт 25 SC, Імпакт 500 КС, Колфуго Супер, Медісон 263, КС, Медян Екстра 350, Нандо 500, КС, Парацельс, КС, Рекс Дуо, КС, Скальпель 250, Супрім, ЕВ 0, Сфера Макс 535 SC, Террасил 250, Тіназол, Топсін-М 500, КС, Фалькон 460 ЕС, КЕ, Фитал, РК, Флуафол, КС, Форсаж 500, Фулгор 250, КС, Церкоштеф, Штефазол, КС, Штефстробін, КС та інші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі на Волині спеціалісти виявили небезпечну хворобу на столових буряках.Про це повідомляє Район. Рожище Погодні умови (висока вологість повітря, дощі, рясні роси, високий температурний режим), які склалися на цей час, є сприятливими для розвитку та розповсюдження хвороб сільськогосподарських рослин.За даними спеціалістів Володимир-Волинського, Луцького та Рожищенського районів на столових буряках відмічена поява небезпечної хвороби – церкоспорозу. Тому у другій половині липня слід очікувати появу церкоспорозу на посівах цукрових буряків.Значний розвиток хвороби спостерігається в роки з чергуванням сухої жаркої та помірно теплої вологої погоди.Хвороба проявляється на листках у вигляді округлих світло-бурих з червоно-бурою облямівкою плям, 2-3 мм в діаметрі. Іноді некрози зливаються, можуть випадати. На поверхні некрозів у вологих умовах утворюється сіруватий наліт конідіального спороношення. На черешках листя некрози довгасті, коричневі. Сильно уражені листки жовтіють і відмирають. У вегетуючому стані залишаються тільки наймолодші відростаючі листки в центрі розетки.Захворювання призводить до нагромадження у коренях так званого «шкідливого азоту», який під час цукроваріння збільшує вихід патоки і зменшує кількість цукру. Сприятливі умови для поширення церкоспорозу створюються при температурі повітря 20-22°C і відносній вологості понад 65 %.Щоб не допустити масового ураження рослин церкоспорозом, спеціалістам на агропідприємства необхідно проводити систематичні обстеження посівів буряків.За появи окремих плям на 3-5% рослин застосовувати для обробки посівів одним із рекомендованих препаратів: Абакус, мк.е., Аканто плюс 28, Альто-Супер 330, ЕС, Альфа- Стандарт, Амістар Екстра 280, Аякс, КС, Дезарал, КС, Дерозал 500 SC, Джерело, КС, Дітан М-45, ЗП, ДК РАКУРС, КС, ДОТ, КЕ, Емінентт, ЕВ, Замір, ЕВ, Імпакт К, КС, Імпакт 25 SC, Імпакт 500 КС, Колфуго Супер, Медісон 263, КС, Медян Екстра 350, Нандо 500, КС, Парацельс, КС, Рекс Дуо, КС, Скальпель 250, Супрім, ЕВ 0, Сфера Макс 535 SC, Террасил 250, Тіназол, Топсін-М 500, КС, Фалькон 460 ЕС, КЕ, Фитал, РК, Флуафол, КС, Форсаж 500, Фулгор 250, КС, Церкоштеф, Штефазол, КС, Штефстробін, КС та інші.

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