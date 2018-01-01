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Лучанка знайшла вдома на балконі яструба

Лучанка знайшла вдома на балконі яструба
У Луцьку на власному балконі місцева жителька виявила яструба, якого віднесла до зоопарку.

Про це лучанка Галина Семчик повідомила у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні на балконі знашли таку чудо-птицю, підскажіть, що за птиця і що з нею робити?» - поцікавилася вона у користувачів мережі та опублікувала світлини птаха.

Більшість користувачів радили або віднести до зоопарку, або ж відпустити.

Згодом Семчик повідомила, що таки доправила пташку до звіринця.

«Ми віддали в зоопарк. Це – маленький яструб. Працівники зоопарку були раді, там про нього подбають. Відпустити куди я мала? Він літати чи не вміє, чи не може, а собаки під під’їздом бродячі з’їли б його…» - написала Галина Семчик.


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Теги: яструб, курйоз, Луцьк
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