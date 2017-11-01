Водоканал приховує, скільки фекалій зливають на Мамсурова в Луцьку





Про це повідомляє інтернет-видання



«Запитувана вами інформація не є готовим продуктом, створеним при виконанні КП «Луцькводоканал» своїх повноважень, а потребує систематизації і підготовки окремого документу, що унеможливлює надання інформації на запит», – йдеться у відповіді за підписом в.о. директора В.Гуменюк.



Також у листі повідомили, що «Луцькводоканал» є підприємством, що володіє природною монополією, отже, зобовʼязане надавати лише інформацію про умови постачання послуг та ціни на них, а питання зливів на вулиці Мамсурова – виходить за межі, визначені законом.



Медіа-юрист ГО «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін вважає таку відповідь «стандартною відпискою», яку комунальні підприємства використовують, коли не хочуть відповідати на запити.



«Перший аргумент - це надскладна задача, яка потребує створення нової інформації, другий - ми не розпорядники згідно статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Обидва є необґрунтованими в переважній більшості випадків. В даній ситуації водоканалу не так важко із власної звітності зібрати і надати запитувану інформацію. Більше того, деякі питання стосуються суто статистичної інформації, яка обовʼязково обліковується при поточній господарській діяльності (чи повинна обліковуватись)», – вважає медіа-юрист.



Олександр Бурмагін пояснює: щодо наявності статусу розпорядника у КП, судова практика останні декілька років майже одностайна. Інформація про їх діяльність, отримання доходів, поточні фінансово-господарські показники є суспільно значимою і вони вважаються розпорядниками згідно п.4 ч.2 ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».



«Крім того, частина питань запиту прямо стосувалась п.4 ч.1 ст.13 Закону про доступ, яка визначає, що всі підприємства монополісти є розпорядниками стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Отже, така відповідь-відмова водоканалу є необгрунтованою. Її можна оскаржити до суду або звернутись із скаргою до Уповноваженого ВРУ з прав людини для можливого притягнення до адмінвідповідальності за ст.212-3 КУпАП», – резюмував медіа-юрист.



Нагадаємо, під час журналістського розслідування «Давно-питання: Чим смердить Луцьк» знімальна група добу чергувала біля точки зливу нечистот на вул. Мамсурова і зафіксувала приїзд 105 асенізаційних автомобілів. Це – близько тисячі тонн зливів за один робочий день. Тим часом, в офіційному звіті йшлося, що за увесь квітень злили менше восьми тисяч кубів.







У відповідь на оприлюднення цієї інформації «Луцькводоканал» опублікував офіційну заяву про те, що підприємство проводить 100% облік зливів на Мамсурова, а поруч точки зливу – встановлений відеонагляд.



Проте чітко прозвітуватися, хто саме і в яких обʼємах зливав нечистоти в міську каналізацію, а також – яку суму доходів це принесло, «Луцькводоканал» відмовився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Луцькводоканал» відмовив у відповіді на публічний запит назвати, скільки і яке підприємство зливає рідких відходів у міську каналізацію.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 «Запитувана вами інформація не є готовим продуктом, створеним при виконанні КП «Луцькводоканал» своїх повноважень, а потребує систематизації і підготовки окремого документу, що унеможливлює надання інформації на запит», – йдеться у відповіді за підписом в.о. директораТакож у листі повідомили, що «Луцькводоканал» є підприємством, що володіє природною монополією, отже, зобовʼязане надавати лише інформацію про умови постачання послуг та ціни на них, а питання зливів на вулиці Мамсурова – виходить за межі, визначені законом.Медіа-юрист ГО «Платформа прав людини»вважає таку відповідь «стандартною відпискою», яку комунальні підприємства використовують, коли не хочуть відповідати на запити.«Перший аргумент - це надскладна задача, яка потребує створення нової інформації, другий - ми не розпорядники згідно статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Обидва є необґрунтованими в переважній більшості випадків. В даній ситуації водоканалу не так важко із власної звітності зібрати і надати запитувану інформацію. Більше того, деякі питання стосуються суто статистичної інформації, яка обовʼязково обліковується при поточній господарській діяльності (чи повинна обліковуватись)», – вважає медіа-юрист.Олександр Бурмагін пояснює: щодо наявності статусу розпорядника у КП, судова практика останні декілька років майже одностайна. Інформація про їх діяльність, отримання доходів, поточні фінансово-господарські показники є суспільно значимою і вони вважаються розпорядниками згідно п.4 ч.2 ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».«Крім того, частина питань запиту прямо стосувалась п.4 ч.1 ст.13 Закону про доступ, яка визначає, що всі підприємства монополісти є розпорядниками стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Отже, така відповідь-відмова водоканалу є необгрунтованою. Її можна оскаржити до суду або звернутись із скаргою до Уповноваженого ВРУ з прав людини для можливого притягнення до адмінвідповідальності за ст.212-3 КУпАП», – резюмував медіа-юрист.Нагадаємо, під час журналістського розслідування «Давно-питання: Чим смердить Луцьк» знімальна група добу чергувала біля точки зливу нечистот на вул. Мамсурова і зафіксувала приїзд 105 асенізаційних автомобілів. Це – близько тисячі тонн зливів за один робочий день. Тим часом, в офіційному звіті йшлося, що за увесь квітень злили менше восьми тисяч кубів.У відповідь на оприлюднення цієї інформації «Луцькводоканал» опублікував офіційну заяву про те, що підприємство проводить 100% облік зливів на Мамсурова, а поруч точки зливу – встановлений відеонагляд.Проте чітко прозвітуватися, хто саме і в яких обʼємах зливав нечистоти в міську каналізацію, а також – яку суму доходів це принесло, «Луцькводоканал» відмовився.

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