Юна волинянка потребує допомоги на операцію

Аріна Донела потребує допомоги для проведення операції.



Про це пише



Дівчина попросила про допомогу. «Лікарі ставлять мені діагноз: вроджений вивих правого стегна та дисплазія обох кульшових суглобів. Зараз для забезпечення нормального функціонування кісток тазу та ходьби мені необхідна остеотомія кісток тазу», - зазначила вона.



Як ідеться в повідомленні, операція складна і проводиться лише в Київському інституті травматології та ортопедії НАН України або за кордоном.



Операцію мають зробити 30 серпня 2018 року. Вартість її на сьогодні становить від 62 тисяч гривень (без реабілітації).



«Раніше також було лікування – в Нововолинську. В Луцьку та Києві провели кілька операцій, які виявились неефективними. Зараз проблема постала надто гостро, і не можна обійтись без оперативного втручання, в іншому разі можу опинитись на інвалідному візку. Лікарі призначили операцію на найближчий термін, щоб уникнути наслідків», - переконує дівчина.



Номер карти Приватбанку: 5168 7427 0490 4535 (мама Донела Мирослава Вікторівна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юна мешканка Нововолинськапотребує допомоги для проведення операції.Про це пише Радар Дівчина попросила про допомогу. «Лікарі ставлять мені діагноз: вроджений вивих правого стегна та дисплазія обох кульшових суглобів. Зараз для забезпечення нормального функціонування кісток тазу та ходьби мені необхідна остеотомія кісток тазу», - зазначила вона.Як ідеться в повідомленні, операція складна і проводиться лише в Київському інституті травматології та ортопедії НАН України або за кордоном.Операцію мають зробити 30 серпня 2018 року. Вартість її на сьогодні становить від 62 тисяч гривень (без реабілітації).«Раніше також було лікування – в Нововолинську. В Луцьку та Києві провели кілька операцій, які виявились неефективними. Зараз проблема постала надто гостро, і не можна обійтись без оперативного втручання, в іншому разі можу опинитись на інвалідному візку. Лікарі призначили операцію на найближчий термін, щоб уникнути наслідків», - переконує дівчина.Номер карти Приватбанку: 5168 7427 0490 4535 (мама Д).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію