Прикордонники заявили, що черг із десятків автобусів уже нема
Сьогодні, 14:52
Оформлення подорожуючих прикордонники Чернігівського загону здійснюють у звичному режимі.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
У ЗМІ поширюється інформація про те, що десятки автобусів із українськими туристами «застрягли» на кордоні з Білоруссю.
Держприкордонслужба офіційно повідомляє, що в пункті пропуску «Нові Яриловичі» жодних черг, як на в’їзд так і на виїзд, не спостерігається.
Оформлення подорожуючих прикордонники Чернігівського загону здійснюють у звичному режимі.
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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
У ЗМІ поширюється інформація про те, що десятки автобусів із українськими туристами «застрягли» на кордоні з Білоруссю.
Держприкордонслужба офіційно повідомляє, що в пункті пропуску «Нові Яриловичі» жодних черг, як на в’їзд так і на виїзд, не спостерігається.
Оформлення подорожуючих прикордонники Чернігівського загону здійснюють у звичному режимі.
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