Прикордонники заявили, що черг із десятків автобусів уже нема





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



У ЗМІ поширюється інформація про те, що десятки автобусів із українськими туристами «застрягли» на кордоні з Білоруссю.



Держприкордонслужба офіційно повідомляє, що в пункті пропуску «Нові Яриловичі» жодних черг, як на в’їзд так і на виїзд, не спостерігається.



Оформлення подорожуючих прикордонники Чернігівського загону здійснюють у звичному режимі.





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