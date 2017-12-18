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Прикордонники заявили, що черг із десятків автобусів уже нема

Прикордонники заявили, що черг із десятків автобусів уже нема
Оформлення подорожуючих прикордонники Чернігівського загону здійснюють у звичному режимі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У ЗМІ поширюється інформація про те, що десятки автобусів із українськими туристами «застрягли» на кордоні з Білоруссю.

Держприкордонслужба офіційно повідомляє, що в пункті пропуску «Нові Яриловичі» жодних черг, як на в’їзд так і на виїзд, не спостерігається.

Оформлення подорожуючих прикордонники Чернігівського загону здійснюють у звичному режимі.


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Теги: кордон, черги
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