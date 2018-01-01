Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»
Сьогодні, 15:13
Окрім смороду, який періодично охоплює різні райони Луцька, мешканці обласного центру скаржаться і на неприємний запах біля Завокзального ринку.
Про це пише Перший.
Як вдалося зазнімкувати одному із мешканців Луцька, причина бридкого аромату – у вантажівці, яка збирає відходи.
«Парфюм-бар на ринку, стоїть там практично цілодобово, з-під бортів капає найцінніший концентрат», – зауважив Сергій Найдич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
Як вдалося зазнімкувати одному із мешканців Луцька, причина бридкого аромату – у вантажівці, яка збирає відходи.
«Парфюм-бар на ринку, стоїть там практично цілодобово, з-під бортів капає найцінніший концентрат», – зауважив Сергій Найдич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»
Сьогодні, 15:13
Прикордонники заявили, що черг із десятків автобусів уже нема
Сьогодні, 14:52
Аварія в Луцьку: автівка влетіла в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Юна волинянка потребує допомоги на операцію
Сьогодні, 14:06
Лучанка знайшла вдома на балконі яструба
Сьогодні, 13:26