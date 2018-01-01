вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»

Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»
Окрім смороду, який періодично охоплює різні райони Луцька, мешканці обласного центру скаржаться і на неприємний запах біля Завокзального ринку.

Про це пише Перший.

Як вдалося зазнімкувати одному із мешканців Луцька, причина бридкого аромату – у вантажівці, яка збирає відходи.

«Парфюм-бар на ринку, стоїть там практично цілодобово, з-під бортів капає найцінніший концентрат», – зауважив Сергій Найдич.

Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»
Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сморід, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»
Сьогодні, 15:13
Прикордонники заявили, що черг із десятків автобусів уже нема
Сьогодні, 14:52
Аварія в Луцьку: автівка влетіла в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Юна волинянка потребує допомоги на операцію
Сьогодні, 14:06
Лучанка знайшла вдома на балконі яструба
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
Через сморід у Луцьку створили робочу групу Через сморід у Луцьку створили робочу групу
12 липень, 22:51
У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
12 липень, 16:41
Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку
06 липень, 19:31
Чому смердить Луцьк: версії влади Чому смердить Луцьк: версії влади
26 червень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»
Сьогодні, 15:13
 0
Прикордонники заявили, що черг із десятків автобусів уже нема
Сьогодні, 14:52
 0
Аварія в Луцьку: автівка влетіла в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
Юна волинянка потребує допомоги на операцію
Сьогодні, 14:06
 0
Лучанка знайшла вдома на балконі яструба
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8