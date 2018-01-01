Лучанин нарікає на сморід біля «Варшавки»





Про це пише



Як вдалося зазнімкувати одному із мешканців Луцька, причина бридкого аромату – у вантажівці, яка збирає відходи.



«Парфюм-бар на ринку, стоїть там практично цілодобово, з-під бортів капає найцінніший концентрат», – зауважив Сергій Найдич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окрім смороду, який періодично охоплює різні райони Луцька, мешканці обласного центру скаржаться і на неприємний запах біля Завокзального ринку.Про це пише Перший Як вдалося зазнімкувати одному із мешканців Луцька, причина бридкого аромату – у вантажівці, яка збирає відходи.«Парфюм-бар на ринку, стоїть там практично цілодобово, з-під бортів капає найцінніший концентрат», – зауважив

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