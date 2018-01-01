Початок тижня буде дощовим





Про це передає



За даними Гідрометцентру, на заході України завтра, 16 липня, мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси, у Закарпатській області вночі +12 ... +17 градусів, вдень +10 ... +15 градусів. У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +10 ... +15 градусів. У Моршині, Трускавці і Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +21 ... +23, 27 градусів.



На півночі України мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.



У центрі України також мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +19 градусів, вдень +22 ... +28 градусів, у Вінницькій області вночі +11 ... + 16 градусів, удень +20 ... + 25 градусів. Такою ж буде погода і на сході України.



У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +17 ... +22 градуси, вдень +25 ... +30 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +19 ... +21 градус, вдень +24 ... + 26 градусів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Початок наступного тижня буде дощовим на території всієї України, в тому числі і в західних областях.Про це передає ТСН За даними Гідрометцентру, на заході України завтра, 16 липня, мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси, у Закарпатській області вночі +12 ... +17 градусів, вдень +10 ... +15 градусів. У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +10 ... +15 градусів. У Моршині, Трускавці і Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +21 ... +23, 27 градусів.На півночі України мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.У центрі України також мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +19 градусів, вдень +22 ... +28 градусів, у Вінницькій області вночі +11 ... + 16 градусів, удень +20 ... + 25 градусів. Такою ж буде погода і на сході України.У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +17 ... +22 градуси, вдень +25 ... +30 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +19 ... +21 градус, вдень +24 ... + 26 градусів.

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