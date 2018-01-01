На Волині не «поділили дорогу» Mercedes і BMW





Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня у селі Сирники поблизу повороту до села Рокині, - повідомляють



За попередньою інформацією, аварія трапилася через перевищення швидкості та недотримання безпечної дистанції.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині автомобіль Mercedes врізався у BMW на трасі Луцьк-Ковель.Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня у селі Сирники поблизу повороту до села Рокині, - повідомляють Волинські новини За попередньою інформацією, аварія трапилася через перевищення швидкості та недотримання безпечної дистанції.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.

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