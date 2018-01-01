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На Волині не «поділили дорогу» Mercedes і BMW

На Волині не «поділили дорогу» Mercedes і BMW
На Волині автомобіль Mercedes врізався у BMW на трасі Луцьк-Ковель.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня у селі Сирники поблизу повороту до села Рокині, - повідомляють Волинські новини.

За попередньою інформацією, аварія трапилася через перевищення швидкості та недотримання безпечної дистанції.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.


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Теги: ДТП, Волинь
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