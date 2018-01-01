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На Боженка в Луцьку – ще одна аварія

На Боженка в Луцьку – ще одна аварія
Автомобілі Daewoo i Ford зіткнулися на вулиці Боженка у Луцьку. До слова, кількома годинами раніше тут зіткнулися Mercedes і Ford.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, Daewoo повертав з другорядної вулиці та не надав переваги у русі Ford, який рухався головною.

У результаті відбулося зіткнення, автомобілі зазнали ушкоджень.

Водієві Daewoo, який скаржиться на погане самопочуття, викликали швидку допомогу.


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Теги: ДТП, Луцьк
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