На Боженка в Луцьку – ще одна аварія
Сьогодні, 18:10
Автомобілі Daewoo i Ford зіткнулися на вулиці Боженка у Луцьку. До слова, кількома годинами раніше тут зіткнулися Mercedes і Ford.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, Daewoo повертав з другорядної вулиці та не надав переваги у русі Ford, який рухався головною.
У результаті відбулося зіткнення, автомобілі зазнали ушкоджень.
Водієві Daewoo, який скаржиться на погане самопочуття, викликали швидку допомогу.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, Daewoo повертав з другорядної вулиці та не надав переваги у русі Ford, який рухався головною.
У результаті відбулося зіткнення, автомобілі зазнали ушкоджень.
Водієві Daewoo, який скаржиться на погане самопочуття, викликали швидку допомогу.
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