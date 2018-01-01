На Боженка в Луцьку – ще одна аварія

тут зіткнулися Mercedes і Ford.



Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня, - пишуть



Зі слів очевидців, Daewoo повертав з другорядної вулиці та не надав переваги у русі Ford, який рухався головною.



У результаті відбулося зіткнення, автомобілі зазнали ушкоджень.



Водієві Daewoo, який скаржиться на погане самопочуття, викликали швидку допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобілі Daewoo i Ford зіткнулися на вулиці Боженка у Луцьку. До слова, кількома годинами ранішеMercedes і Ford.Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня, - пишуть Волинські новини Зі слів очевидців, Daewoo повертав з другорядної вулиці та не надав переваги у русі Ford, який рухався головною.У результаті відбулося зіткнення, автомобілі зазнали ушкоджень.Водієві Daewoo, який скаржиться на погане самопочуття, викликали швидку допомогу.

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