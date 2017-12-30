Туск розкритикував «антибандерівський» закон у Польщі

Дональд Туск назвав неправильним рішення влади Польщі ввести жорсткі «антибандерівські» норми у законі про Інститут національної пам’яті.



Про це єврочиновник заявив в ефірі телеканалу TVN24, - передає



За словами Туска, для Варшави та Києва наразі дуже важливо побудувати фундамент, який побудований з об'єднання, а не конфлікту.



Туск нагадав, що після Другої світової війни Польща досягла порозуміння з Німеччиною, але цього б не сталося без волі від людей, влади, церкви.



«Це ж нам потрібно з Україною. Але не варто порівнювати ситуацію Польщі та Німеччини. Україна наразі бореться за свою незалежність і потребує підтримки як ніколи раніше», – розповів політик.



Президент Європейської ради вважає, що критика стосовно українських націоналістів може розсварити народи, та й йде на руку третій стороні.



Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі закликав Україну визнати геноцид поляків на Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Європейської радиназвав неправильним рішення влади Польщі ввести жорсткі «антибандерівські» норми у законі про Інститут національної пам’яті.Про це єврочиновник заявив в ефірі телеканалу TVN24, - передає UA1 За словами Туска, для Варшави та Києва наразі дуже важливо побудувати фундамент, який побудований з об'єднання, а не конфлікту.Туск нагадав, що після Другої світової війни Польща досягла порозуміння з Німеччиною, але цього б не сталося без волі від людей, влади, церкви.«Це ж нам потрібно з Україною. Але не варто порівнювати ситуацію Польщі та Німеччини. Україна наразі бореться за свою незалежність і потребує підтримки як ніколи раніше», – розповів політик.Президент Європейської ради вважає, що критика стосовно українських націоналістів може розсварити народи, та й йде на руку третій стороні.Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі закликав Україну визнати геноцид поляків на Волині.

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