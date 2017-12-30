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Туск розкритикував «антибандерівський» закон у Польщі

Туск розкритикував «антибандерівський» закон у Польщі
Президент Європейської ради Дональд Туск назвав неправильним рішення влади Польщі ввести жорсткі «антибандерівські» норми у законі про Інститут національної пам’яті.

Про це єврочиновник заявив в ефірі телеканалу TVN24, - передає UA1.

За словами Туска, для Варшави та Києва наразі дуже важливо побудувати фундамент, який побудований з об'єднання, а не конфлікту.

Туск нагадав, що після Другої світової війни Польща досягла порозуміння з Німеччиною, але цього б не сталося без волі від людей, влади, церкви.

«Це ж нам потрібно з Україною. Але не варто порівнювати ситуацію Польщі та Німеччини. Україна наразі бореться за свою незалежність і потребує підтримки як ніколи раніше», – розповів політик.

Президент Європейської ради вважає, що критика стосовно українських націоналістів може розсварити народи, та й йде на руку третій стороні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі закликав Україну визнати геноцид поляків на Волині.


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Теги: Польща, Україна
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