Луцьких фанатів визнали найактивнішими в першій лізі





При цьому ультрас констатують занепад фанатського руху, де флагманом залишається київське «Динамо», - пише



Коментуючи ситуацію по першій лізі зазначають, що найактивніші лучани лише двічі змогли вивезти на виїзд три десятки фанатів.



Як свідчить статистика, деякі команди взагалі практично не мають підтримки у виїзних матчах.



Зокрема й столичний «Арсенал», котрий підвищився у класі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед початком нового футбольного сезону спільнота українських ультрас підбила фанатські підсумки минулого чемпіонату у різних лігах. Зокрема у першому дивізіоні, де виступає «Волинь», найактивнішими були саме її фанати, а також «Десни» та «Оболоні».При цьому ультрас констатують занепад фанатського руху, де флагманом залишається київське «Динамо», - пише Вісник і К Коментуючи ситуацію по першій лізі зазначають, що найактивніші лучани лише двічі змогли вивезти на виїзд три десятки фанатів.Як свідчить статистика, деякі команди взагалі практично не мають підтримки у виїзних матчах.Зокрема й столичний «Арсенал», котрий підвищився у класі.

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