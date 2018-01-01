Луцьких фанатів визнали найактивнішими в першій лізі
Сьогодні, 17:44
Перед початком нового футбольного сезону спільнота українських ультрас підбила фанатські підсумки минулого чемпіонату у різних лігах. Зокрема у першому дивізіоні, де виступає «Волинь», найактивнішими були саме її фанати, а також «Десни» та «Оболоні».
При цьому ультрас констатують занепад фанатського руху, де флагманом залишається київське «Динамо», - пише Вісник і К.
Коментуючи ситуацію по першій лізі зазначають, що найактивніші лучани лише двічі змогли вивезти на виїзд три десятки фанатів.
Як свідчить статистика, деякі команди взагалі практично не мають підтримки у виїзних матчах.
Зокрема й столичний «Арсенал», котрий підвищився у класі.
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При цьому ультрас констатують занепад фанатського руху, де флагманом залишається київське «Динамо», - пише Вісник і К.
Коментуючи ситуацію по першій лізі зазначають, що найактивніші лучани лише двічі змогли вивезти на виїзд три десятки фанатів.
Як свідчить статистика, деякі команди взагалі практично не мають підтримки у виїзних матчах.
Зокрема й столичний «Арсенал», котрий підвищився у класі.
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