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На Волині – міжнародні змагання з екстремального водного туризму

На Волині – міжнародні змагання з екстремального водного туризму
На Волині триває Міжнародний фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівської РДА у Facebook

Участь у змаганнях беруть любителі активного відпочинку на природі з різних куточків України та близького зарубіжжя. Це аматори веслування на байдарках із Волині, а також Львова, Києва, Дніпра, Рівненщини та Білорусі: досвідчені, загартовані минулорічними випробуваннями дуети й ті, хто вперше вирішив узяти участь у водних перегонах.

Після привітань, учасники дійства хвилиною мовчання вшанували двох загиблих Героїв – Юрія Трохимука із села Залаззя та Романа Корця з Люб’язя, які 14 липня з різницею в рік загинули в зоні АТО.

Спортсмени долатимуть маршрут завдовжки 25 кілометрів, який пролягає незліченними руслами річки Стохід.

Фінішують команди у селі Сваловичі, звідки попрямують річкою Прип’ять до озера Люб’язь.

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Теги: байдарки, Стохід, Поліська регата
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