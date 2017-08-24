На Волині – міжнародні змагання з екстремального водного туризму

На Волині триває Міжнародний фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата».Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівської РДА у FacebookУчасть у змаганнях беруть любителі активного відпочинку на природі з різних куточків України та близького зарубіжжя. Це аматори веслування на байдарках із Волині, а також Львова, Києва, Дніпра, Рівненщини та Білорусі: досвідчені, загартовані минулорічними випробуваннями дуети й ті, хто вперше вирішив узяти участь у водних перегонах.Після привітань, учасники дійства хвилиною мовчання вшанували двох загиблих Героїв –із села Залаззя таз Люб’язя, які 14 липня з різницею в рік загинули в зоні АТО.Спортсмени долатимуть маршрут завдовжки 25 кілометрів, який пролягає незліченними руслами річки Стохід.Фінішують команди у селі Сваловичі, звідки попрямують річкою Прип’ять до озера Люб’язь.