Волиняни стали чемпіонами України з веслування

Марія Повх, Юрій Вандюк, Андрій Рибачок та Віталій Цуркан стали переможцями чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.



Змагання відбулися 11-15 липня у Дніпрі, - повідомляє інтернет-видання



Студентка Академії рекреаційних технологій та права Марія Повх виборола золото на олімпійських дистанціях в «одиночці», а також у «двійці».



Студент СНУ Юрій Вандюк та студент Академії рекреаційних технологій та права Андрій Рибачок перемогли у «двійці» на дистанції 1000 метрів. Варто зазначити, що волиняни здолали бронзових призерів Олімпійських ігор в Ріо Дмитра Янчука і Тараса Міщука. До того ж, двоє волинян у складі каное-четвірки вибороли золото на дистанції 500 метрів.



Окрім того, у змаганнях байдарочників в складі четвірки на дистанції 500 метрів перемогу здобув волинянин Віталій Цуркан.



Зокрема волиняни здобули ліцензії на участь в чемпіонаті світу, який пройде в серпні цього року у Португалії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянитастали переможцями чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.Змагання відбулися 11-15 липня у Дніпрі, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 Студентка Академії рекреаційних технологій та права Марія Повх виборола золото на олімпійських дистанціях в «одиночці», а також у «двійці».Студент СНУ Юрій Вандюк та студент Академії рекреаційних технологій та права Андрій Рибачок перемогли у «двійці» на дистанції 1000 метрів. Варто зазначити, що волиняни здолали бронзових призерів Олімпійських ігор в Ріо. До того ж, двоє волинян у складі каное-четвірки вибороли золото на дистанції 500 метрів.Окрім того, у змаганнях байдарочників в складі четвірки на дистанції 500 метрів перемогу здобув волинянин Віталій Цуркан.Зокрема волиняни здобули ліцензії на участь в чемпіонаті світу, який пройде в серпні цього року у Португалії.

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