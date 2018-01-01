У Луцьку витратили 200 тисяч на контейнери для сміття





Про це повідомляє інтернет-видання



За даними Державного реєстру публічних фінансів, купували у підприємства ТОВ «Еко-Львів».



Кількість контейнерів - 24. Тобто один обійшовся у понад 8 тисяч гривень.



У вимогах до закупівлі йдеться, що контейнери маютьрозмір 1400х1500х1900 мм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство «Луцькспецкомунтрас» заплатило 198 тисяч гривень за покупку сітчастих контейнерів.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 За даними Державного реєстру публічних фінансів, купували у підприємства ТОВ «Еко-Львів».Кількість контейнерів - 24. Тобто один обійшовся у понад 8 тисяч гривень.У вимогах до закупівлі йдеться, що контейнери маютьрозмір 1400х1500х1900 мм.

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