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У Луцьку витратили 200 тисяч на контейнери для сміття

У Луцьку витратили 200 тисяч на контейнери для сміття
Комунальне підприємство «Луцькспецкомунтрас» заплатило 198 тисяч гривень за покупку сітчастих контейнерів.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

За даними Державного реєстру публічних фінансів, купували у підприємства ТОВ «Еко-Львів».

Кількість контейнерів - 24. Тобто один обійшовся у понад 8 тисяч гривень.

У вимогах до закупівлі йдеться, що контейнери маютьрозмір 1400х1500х1900 мм.

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Теги: сміття, Луцьк
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