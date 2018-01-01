У Луцьку витратили 200 тисяч на контейнери для сміття
Сьогодні, 20:17
Комунальне підприємство «Луцькспецкомунтрас» заплатило 198 тисяч гривень за покупку сітчастих контейнерів.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
За даними Державного реєстру публічних фінансів, купували у підприємства ТОВ «Еко-Львів».
Кількість контейнерів - 24. Тобто один обійшовся у понад 8 тисяч гривень.
У вимогах до закупівлі йдеться, що контейнери маютьрозмір 1400х1500х1900 мм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
За даними Державного реєстру публічних фінансів, купували у підприємства ТОВ «Еко-Львів».
Кількість контейнерів - 24. Тобто один обійшовся у понад 8 тисяч гривень.
У вимогах до закупівлі йдеться, що контейнери маютьрозмір 1400х1500х1900 мм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – міжнародні змагання з екстремального водного туризму
Сьогодні, 20:55
У Луцьку витратили 200 тисяч на контейнери для сміття
Сьогодні, 20:17
Волиняни стали чемпіонами України з веслування
Сьогодні, 19:26
«Луцькі ринки» вже витратили 150 тисяч
Сьогодні, 18:55
На Боженка в Луцьку – ще одна аварія
Сьогодні, 18:10