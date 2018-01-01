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Люстру у волинській лікарні потролили у «Рагулях». ФОТО

Люстру у волинській лікарні потролили у «Рагулях». ФОТО
На відомій Facebook-сторінці висміяли люстру, яка висить у Волинській обласній клінічнійі лікарні.

Допис можна знайти на сторінці «Рагу.лі».

«Тот момент, коли в клінічній лікарні не приховують своєї клінічності.
Примусова ін'єкція Пшонки кожному пацієнту!» - йдеться у дописі групи.


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Теги: рагулі, люстра, Луцьк, лікарня
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