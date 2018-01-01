Люстру у волинській лікарні потролили у «Рагулях». ФОТО
Сьогодні, 22:16
На відомій Facebook-сторінці висміяли люстру, яка висить у Волинській обласній клінічнійі лікарні.
Допис можна знайти на сторінці «Рагу.лі».
«Тот момент, коли в клінічній лікарні не приховують своєї клінічності.
Примусова ін'єкція Пшонки кожному пацієнту!» - йдеться у дописі групи.
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Допис можна знайти на сторінці «Рагу.лі».
«Тот момент, коли в клінічній лікарні не приховують своєї клінічності.
Примусова ін'єкція Пшонки кожному пацієнту!» - йдеться у дописі групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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