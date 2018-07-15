На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО





Про це пише



На них видно великі тріщини та стирчить арматура. Це становить загрозу життю та здоров’ю жителів міста.



«Місцева влада невміло розставляє пріоритети, якщо до цього часу ми споглядаємо ці аварійні балкони і кожного дня наражаємо себе на небезпеку», - пише видання.



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