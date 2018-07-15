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На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО

На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Лесі Українки, балкони знаходяться у аварійному стані.

Про це пише «ВолиньUA».

На них видно великі тріщини та стирчить арматура. Це становить загрозу життю та здоров’ю жителів міста.

«Місцева влада невміло розставляє пріоритети, якщо до цього часу ми споглядаємо ці аварійні балкони і кожного дня наражаємо себе на небезпеку», - пише видання.
На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО
На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО
На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО
На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО

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Теги: балкон, проблема, Луцьк, Лесі Українки
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