На Львівщині перекинувся легковик: постраждало четверо іноземців. ФОТО

На автодорозі «Тухля-Славське» у Сколівському районі Львівської області перекинувся автомобіль. Постраждало 4 осіб, серед яких - неповнолітня.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 липня, близько 14:00.Як попередньо встановили правоохоронці, водій Mitsubishi, 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня - 17-річна дівчинка. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.