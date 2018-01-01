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На Львівщині перекинувся легковик: постраждало четверо іноземців. ФОТО

На Львівщині перекинувся легковик: постраждало четверо іноземців. ФОТО
На автодорозі «Тухля-Славське» у Сколівському районі Львівської області перекинувся автомобіль. Постраждало 4 осіб, серед яких - неповнолітня.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 липня, близько 14:00.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Mitsubishi, 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня - 17-річна дівчинка. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
На Львівщині перекинувся легковик: постраждало четверо іноземців. ФОТО
На Львівщині перекинувся легковик: постраждало четверо іноземців. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Львівщина
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