У Луцьку відремонтують тротуар на перехресті двох вулиць
Сьогодні, 03:27
У Луцьку шукають підрядників для ремонту тротуару на перехресті вулиць Кравчука та Воїнів Інтернаціоналістів.
Про це повідомляють на сайті Prozorro, - пише інтернет-видання Волинь24.
Сума тендеру становить 240 тисяч гривень. Подавати пропозиції можна до 30 липня 2018 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 10 вересня 2018 року.
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Про це повідомляють на сайті Prozorro, - пише інтернет-видання Волинь24.
Сума тендеру становить 240 тисяч гривень. Подавати пропозиції можна до 30 липня 2018 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 10 вересня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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