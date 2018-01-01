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У Луцьку відремонтують тротуар на перехресті двох вулиць

У Луцьку відремонтують тротуар на перехресті двох вулиць
У Луцьку шукають підрядників для ремонту тротуару на перехресті вулиць Кравчука та Воїнів Інтернаціоналістів.

Про це повідомляють на сайті Prozorro, - пише інтернет-видання Волинь24.

Сума тендеру становить 240 тисяч гривень. Подавати пропозиції можна до 30 липня 2018 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 10 вересня 2018 року.

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Теги: тротуар, тендер, Кравчука, Воїнів Інтернаціоналістів, Луцьк
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