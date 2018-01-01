У Луцьку відремонтують тротуар на перехресті двох вулиць





Про це повідомляють на сайті Prozorro, - пише інтернет-видання



Сума тендеру становить 240 тисяч гривень. Подавати пропозиції можна до 30 липня 2018 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 10 вересня 2018 року.

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