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Матюки та крики: під вікнами лучан «тусуються» п'янички. ФОТО

Матюки та крики: під вікнами лучан «тусуються» п'янички. ФОТО
У Луцьку, в районі Північного ринку, компанії п'яничок не дають спокою місцевим мешканцям.

Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» написала Альбіна Ільчук.

«Скільки це може продовжуватися!!!!

Район північного, перед вікнами постійні гулянки, у літню спеку не можливо відкрити вікно, матюки, крики...і т д тп.» - пише Альбіна Ільчук.

«Мало того що йде ремонт труб у будні то це ще можна зрозуміти, але ці посиденьки ніхто не розганяє поліції абсолютно начхати!!!!» - обурюється лучанка.
Матюки та крики: під вікнами лучан «тусуються» п'янички. ФОТО

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Теги: проблема, Луцьк, алкоголь
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