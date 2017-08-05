Матюки та крики: під вікнами лучан «тусуються» п'янички. ФОТО
Сьогодні, 02:16
У Луцьку, в районі Північного ринку, компанії п'яничок не дають спокою місцевим мешканцям.
Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» написала Альбіна Ільчук.
«Скільки це може продовжуватися!!!!
Район північного, перед вікнами постійні гулянки, у літню спеку не можливо відкрити вікно, матюки, крики...і т д тп.» - пише Альбіна Ільчук.
«Мало того що йде ремонт труб у будні то це ще можна зрозуміти, але ці посиденьки ніхто не розганяє поліції абсолютно начхати!!!!» - обурюється лучанка.
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Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» написала Альбіна Ільчук.
«Скільки це може продовжуватися!!!!
Район північного, перед вікнами постійні гулянки, у літню спеку не можливо відкрити вікно, матюки, крики...і т д тп.» - пише Альбіна Ільчук.
«Мало того що йде ремонт труб у будні то це ще можна зрозуміти, але ці посиденьки ніхто не розганяє поліції абсолютно начхати!!!!» - обурюється лучанка.
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