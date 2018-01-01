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У Ковелі невідомі викинули сміття посеред вулиці. ФОТО

У Ковелі невідомі викинули сміття посеред вулиці. ФОТО
У Ковелі, на вулиці Незалежності, невідомі посеред вулиці викинули сміття.

Про це у Facebook-спільноті «Ковель Life» повідомила Наталя Палащук.

Вона зазначила, що виявила сміття у неділю, 15 липня.

«Люди йдуть в церкву, а нелюди повиносили сміття з домівок (вул.Незалежності).

А в суботу сміттєва машина два рози приїзджає.Сумно на це дивитись», - пише Наталя Палащук.

«Деградуємо», - резюмувала ковельчанка.
У Ковелі невідомі викинули сміття посеред вулиці. ФОТО
У Ковелі невідомі викинули сміття посеред вулиці. ФОТО

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Теги: сміття, Ковель, проблема
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