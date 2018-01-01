У Ковелі невідомі викинули сміття посеред вулиці. ФОТО
Сьогодні, 05:41
У Ковелі, на вулиці Незалежності, невідомі посеред вулиці викинули сміття.
Про це у Facebook-спільноті «Ковель Life» повідомила Наталя Палащук.
Вона зазначила, що виявила сміття у неділю, 15 липня.
«Люди йдуть в церкву, а нелюди повиносили сміття з домівок (вул.Незалежності).
А в суботу сміттєва машина два рози приїзджає.Сумно на це дивитись», - пише Наталя Палащук.
«Деградуємо», - резюмувала ковельчанка.
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Про це у Facebook-спільноті «Ковель Life» повідомила Наталя Палащук.
Вона зазначила, що виявила сміття у неділю, 15 липня.
«Люди йдуть в церкву, а нелюди повиносили сміття з домівок (вул.Незалежності).
А в суботу сміттєва машина два рози приїзджає.Сумно на це дивитись», - пише Наталя Палащук.
«Деградуємо», - резюмувала ковельчанка.
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