Волинянин пропонує змінити герб та прапор селища. ФОТО
Сьогодні, 08:04
Волинянин Роман Романишин звернувся з пропозицією змінити прапор та герб селища Колки Маневицького району.
Про це він написав у Facebook, - пише інтернет-видання Волинь24.
Він зауважує, що історія Колківської геральдики сягає кінця XVI століття, за весь час свого існування ця традиція переривалася лише раз - в період радянської окупації західної України (1939-1991 рр.).
«І аж у 1997 році гербова традиція була відновленна. Саме того року Колківська рада прийняла новий герб і прапор, автором яких є Андрій Ґречило. Для багатьох колківчан не секрет, що після оприлюднення цих символів, у народі їх почали називати "бичок", або "опудало".
Такі зневажливі прізвиська обумовлені тим, що вони не несуть у собі відображення історичних особливостей чи принципу геральдичної спадковості. Символи, які зобразив автор, свідчать лише про те, що на Поліссі вирощують льон, а Колки є духовним осередком на Волині. Проте, на жаль, у них абсолютно не відображена історія нашого містечка і не унаслідувана геральдична традиція», – йдеться у дописі.
Тому, на його думку, потрібно оновити символіку.
«Так як цьогоріч минає 420 річниця надання магдебурзького права Колкам, варто було б і нам оновити власні символи. Оскільки я вже багато років досліджую історію нашого містечка та досить добре орієнтуюся в традиціях і особливостях місцевого символізму, пропоную вам власну ідею оновлених герба і прапора :
- ГЕРБ, що представляє собою червоний розколотий щит, у першій половині якого - срібний геральдичний хрест, а у другій - половина срібного озброєного вершника. У лівій руці вершника - лазуровий щит, на якому зображено золотий шестиконечний хрест;
- ПРАПОР - полотнище із двох рівновеликих смуг - білої і синьої. У верхньому куті білої смуги розміщене зображення герба», – переконує він.
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Про це він написав у Facebook, - пише інтернет-видання Волинь24.
Він зауважує, що історія Колківської геральдики сягає кінця XVI століття, за весь час свого існування ця традиція переривалася лише раз - в період радянської окупації західної України (1939-1991 рр.).
«І аж у 1997 році гербова традиція була відновленна. Саме того року Колківська рада прийняла новий герб і прапор, автором яких є Андрій Ґречило. Для багатьох колківчан не секрет, що після оприлюднення цих символів, у народі їх почали називати "бичок", або "опудало".
Такі зневажливі прізвиська обумовлені тим, що вони не несуть у собі відображення історичних особливостей чи принципу геральдичної спадковості. Символи, які зобразив автор, свідчать лише про те, що на Поліссі вирощують льон, а Колки є духовним осередком на Волині. Проте, на жаль, у них абсолютно не відображена історія нашого містечка і не унаслідувана геральдична традиція», – йдеться у дописі.
Тому, на його думку, потрібно оновити символіку.
«Так як цьогоріч минає 420 річниця надання магдебурзького права Колкам, варто було б і нам оновити власні символи. Оскільки я вже багато років досліджую історію нашого містечка та досить добре орієнтуюся в традиціях і особливостях місцевого символізму, пропоную вам власну ідею оновлених герба і прапора :
- ГЕРБ, що представляє собою червоний розколотий щит, у першій половині якого - срібний геральдичний хрест, а у другій - половина срібного озброєного вершника. У лівій руці вершника - лазуровий щит, на якому зображено золотий шестиконечний хрест;
- ПРАПОР - полотнище із двох рівновеликих смуг - білої і синьої. У верхньому куті білої смуги розміщене зображення герба», – переконує він.
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