Курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.058, а продаж - 26.336.
Євро при купівлі становить - 30.328, при продажу - 30.903.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.432.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.613, продаж - 7.193.
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Євро при купівлі становить - 30.328, при продажу - 30.903.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.432.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.613, продаж - 7.193.
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