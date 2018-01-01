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Волинян попереджають про підйом рівня води у річках

Волинян попереджають про підйом рівня води у річках
Через сильні дощі у західних областях України очікується підйом рівня води у річках.

Про це попередили у прес-службі ДСНС України.

За даними УкрГідрометцентру, у звязку із сильними дощами, 16-18 липня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ях рiчок басейну Стиру (притока Прип'яті) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

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Теги: рівень, вода, попередження
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