Волинян попереджають про підйом рівня води у річках
Сьогодні, 09:20
Через сильні дощі у західних областях України очікується підйом рівня води у річках.
Про це попередили у прес-службі ДСНС України.
За даними УкрГідрометцентру, у звязку із сильними дощами, 16-18 липня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ях рiчок басейну Стиру (притока Прип'яті) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.
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Про це попередили у прес-службі ДСНС України.
За даними УкрГідрометцентру, у звязку із сильними дощами, 16-18 липня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ях рiчок басейну Стиру (притока Прип'яті) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.
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