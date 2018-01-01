Китай, Польща, Туреччина: звідки іноземці їдуть працювати на Волинь

На Волині працевлаштували понад 100 іноземців із 19 країн світу.Про це йшлося у понеділок, 16 липня, під час зустрічі з керівником Волинського обласного центру зайнятостіЗа словами Романа Романюка, кількість іноземців на підприємствах краю щороку зростає. Збільшується й кількість дозволів на працевлаштування іноземців. Це, до слова, єдина платна послуга служби зайнятості.Загалом 59 роботодавців отримали дозволи на працевлаштування іноземців.«До нас зайшов один роботодавець, який за прогнозами до кінця 2018 року попросить 200 дозволів. Тоді як у 2017 році їх було 30», - зауважив Романюк.Найбільше в області працює представників Китаю – 38, Польщі – 17, Туреччини – 13, Білорусі – 8, Литви – 7, Німеччини – 4, Італії – 3, Росії – 3. Також на Волині працюють шведи, серби, болгари, лівійці тощо.