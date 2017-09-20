На Волині бродячі собаки покусали жінку





Про що у групі "Я люблю Нововолинськ" у Facebook повідомив Vadym Zhuravel.



"Люди, скільки можна???? Я не проти собак, але так не має бути!!!! А якби дитина мала була???", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську літню жінку покусав собака.Про що у групі "Я люблю Нововолинськ" у Facebook повідомив Vadym Zhuravel."Люди, скільки можна???? Я не проти собак, але так не має бути!!!! А якби дитина мала була???", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що подібний інцидент трапився в центрі Нововолинська 10 липня. На бульварі Шевченка біля Алеї Героїв на жінку зненацька накинулася собака та роздерла ногу. Її забрали до лікарні для надання медичної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію