На Волині бродячі собаки покусали жінку
Сьогодні, 10:39
У Нововолинську літню жінку покусав собака.
Про що у групі "Я люблю Нововолинськ" у Facebook повідомив Vadym Zhuravel.
"Люди, скільки можна???? Я не проти собак, але так не має бути!!!! А якби дитина мала була???", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що подібний інцидент трапився в центрі Нововолинська 10 липня. На бульварі Шевченка біля Алеї Героїв на жінку зненацька накинулася собака та роздерла ногу. Її забрали до лікарні для надання медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про що у групі "Я люблю Нововолинськ" у Facebook повідомив Vadym Zhuravel.
"Люди, скільки можна???? Я не проти собак, але так не має бути!!!! А якби дитина мала була???", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що подібний інцидент трапився в центрі Нововолинська 10 липня. На бульварі Шевченка біля Алеї Героїв на жінку зненацька накинулася собака та роздерла ногу. Її забрали до лікарні для надання медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі вночі горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:55
На Волині бродячі собаки покусали жінку
Сьогодні, 10:39
На Волині іноземці працюють на керівних посадах
Сьогодні, 10:26