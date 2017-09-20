вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині бродячі собаки покусали жінку

На Волині бродячі собаки покусали жінку
У Нововолинську літню жінку покусав собака.

Про що у групі "Я люблю Нововолинськ" у Facebook повідомив Vadym Zhuravel.

"Люди, скільки можна???? Я не проти собак, але так не має бути!!!! А якби дитина мала була???", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що подібний інцидент трапився в центрі Нововолинська 10 липня. На бульварі Шевченка біля Алеї Героїв на жінку зненацька накинулася собака та роздерла ногу. Її забрали до лікарні для надання медичної допомоги.

На Волині бродячі собаки покусали жінку
На Волині бродячі собаки покусали жінку
На Волині бродячі собаки покусали жінку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пес, покусав
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі вночі горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:55
Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині
Сьогодні, 10:51
На Волині бродячі собаки покусали жінку
Сьогодні, 10:39
На Волині іноземці працюють на керівних посадах
Сьогодні, 10:26
Китай, Польща, Туреччина: звідки іноземці їдуть працювати на Волинь
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
Розповіли, як живеться знаменитому луцькому Біму у нових господарів. ВІДЕО Розповіли, як живеться знаменитому луцькому Біму у нових господарів. ВІДЕО
12 червень, 11:09
Волинські поліцейські змагатимуться на чемпіонаті кінологів Волинські поліцейські змагатимуться на чемпіонаті кінологів
20 вересень, 2017, 12:19
У Луцьку шукають власників загубленого пса У Луцьку шукають власників загубленого пса
28 серпень, 2017, 11:17
Неймовірна історія: як у Луцьку рятували пса і його власника Неймовірна історія: як у Луцьку рятували пса і його власника
20 серпень, 2017, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі вночі горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:55
 0
Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині
Сьогодні, 10:51
 0
На Волині бродячі собаки покусали жінку
Сьогодні, 10:39
 0
На Волині іноземці працюють на керівних посадах
Сьогодні, 10:26
 0
Китай, Польща, Туреччина: звідки іноземці їдуть працювати на Волинь
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8