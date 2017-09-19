Через термінали ПриватБанку волиняни купили товарів більш ніж на мільярд*
Сьогодні, 21:04
Cashless-оплати у магазинах та закладах впевнено витісняють готівкові розрахунки. Тільки за півроку волиняни придбали через термінали ПриватБанку товарів більш ніж на мільярд гривень.
Нині майже у кожному торговому, розважальному закладі чи офіційній установі встановлені POS-термінали для розрахунку карткою. Окрім того, нещодавно ПриватБанк запустив сервіси GooglePay та ApplePay для розрахунків з допомогою смартфону.
Безготівкові розрахунки не тільки зручніші та швидші, але й гігієнічніші, ніж використання готівки. Тож клієнти ПриватБанку справедливо оцінили переваги “кешлесу”. Про це свідчать і цифри: лише за 6 місяців 2018 року волиняни через мережу торговельних терміналів ПриватБанку оплатили товарів та послуг більш ніж на 1,2 мільярда гривень. Нагадаємо, що за 12 місяців минулого року сума розрахунків становила майже 2 мільярди гривень.
До слова, нині на Волині діє 3728 POS-терміналів ПриватБанку. Загалом же по Україні мережа POS-терміналів нараховує понад 150 тисяч пристроїв.
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Нині майже у кожному торговому, розважальному закладі чи офіційній установі встановлені POS-термінали для розрахунку карткою. Окрім того, нещодавно ПриватБанк запустив сервіси GooglePay та ApplePay для розрахунків з допомогою смартфону.
Безготівкові розрахунки не тільки зручніші та швидші, але й гігієнічніші, ніж використання готівки. Тож клієнти ПриватБанку справедливо оцінили переваги “кешлесу”. Про це свідчать і цифри: лише за 6 місяців 2018 року волиняни через мережу торговельних терміналів ПриватБанку оплатили товарів та послуг більш ніж на 1,2 мільярда гривень. Нагадаємо, що за 12 місяців минулого року сума розрахунків становила майже 2 мільярди гривень.
До слова, нині на Волині діє 3728 POS-терміналів ПриватБанку. Загалом же по Україні мережа POS-терміналів нараховує понад 150 тисяч пристроїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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