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Через термінали ПриватБанку волиняни купили товарів більш ніж на мільярд*

Через термінали ПриватБанку волиняни купили товарів більш ніж на мільярд*
Cashless-оплати у магазинах та закладах впевнено витісняють готівкові розрахунки. Тільки за півроку волиняни придбали через термінали ПриватБанку товарів більш ніж на мільярд гривень.

Нині майже у кожному торговому, розважальному закладі чи офіційній установі встановлені POS-термінали для розрахунку карткою. Окрім того, нещодавно ПриватБанк запустив сервіси GooglePay та ApplePay для розрахунків з допомогою смартфону.

Безготівкові розрахунки не тільки зручніші та швидші, але й гігієнічніші, ніж використання готівки. Тож клієнти ПриватБанку справедливо оцінили переваги “кешлесу”. Про це свідчать і цифри: лише за 6 місяців 2018 року волиняни через мережу торговельних терміналів ПриватБанку оплатили товарів та послуг більш ніж на 1,2 мільярда гривень. Нагадаємо, що за 12 місяців минулого року сума розрахунків становила майже 2 мільярди гривень.

До слова, нині на Волині діє 3728 POS-терміналів ПриватБанку. Загалом же по Україні мережа POS-терміналів нараховує понад 150 тисяч пристроїв.

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Теги: ПриватБанк, термінал
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