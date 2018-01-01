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У місті на Волині з кранів текла блакитна вода. ФОТО

У місті на Волині з кранів текла блакитна вода. ФОТО
У Рожищі з кранів текла речовина блакитного кольору.

Про це у спільноті Волинь повідомила місцева мешканка Алла Копюк.

"Вода о 9 ранку, пийте на здоров'я", - написала жінка.

У коментарі Алла повідомила, що блакитна вода текла протягом години, а потім стала прозорою.

У місті на Волині з кранів текла блакитна вода. ФОТО
У місті на Волині з кранів текла блакитна вода. ФОТО


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Теги: вода, Рожище
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