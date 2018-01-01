У місті на Волині з кранів текла блакитна вода. ФОТО





Про це у спільноті Волинь повідомила місцева мешканка Алла Копюк.



"Вода о 9 ранку, пийте на здоров'я", - написала жінка.



У коментарі Алла повідомила, що блакитна вода текла протягом години, а потім стала прозорою.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі з кранів текла речовина блакитного кольору.Про це у спільноті Волинь повідомила місцева мешканка"Вода о 9 ранку, пийте на здоров'я", - написала жінка.У коментарі Алла повідомила, що блакитна вода текла протягом години, а потім стала прозорою.

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