У місті на Волині з кранів текла блакитна вода. ФОТО
Сьогодні, 11:29
У Рожищі з кранів текла речовина блакитного кольору.
Про це у спільноті Волинь повідомила місцева мешканка Алла Копюк.
"Вода о 9 ранку, пийте на здоров'я", - написала жінка.
У коментарі Алла повідомила, що блакитна вода текла протягом години, а потім стала прозорою.
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Про це у спільноті Волинь повідомила місцева мешканка Алла Копюк.
"Вода о 9 ранку, пийте на здоров'я", - написала жінка.
У коментарі Алла повідомила, що блакитна вода текла протягом години, а потім стала прозорою.
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