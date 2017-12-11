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Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО

Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Волинський фотограф Олег Міткевич поділився фотографіями мешканців зоопарку, що знаходиться у місті Рівне.

Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Також волинянин поділився своїми враженнями від зоопарку.

Він зазначив, що не всюди прокладена тверда дорога, на території зоопарку курять та не слідкують, чим відвідувачі годують тварин.

«Що сподобалось: 1) інженерно продумані вольєри для тварин, а старий Рейнж Ровер в декорації так взагалі порадував. 2) багато ігрових майданчиків для дітей, дуже багато 3) різноманіття тварин 4) чисто на території 5) ухожені тварини.

Загалом враження емоційно-позитивні, хто ще не був раджу відвідати. 3-5 год незабутніх вражень зарантовано», - переконує Олег Міткевич.
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО

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Теги: Олег Міткевич, фото, зйомка, зоопарк
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