Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Волинський фотограф Олег Міткевич поділився фотографіями мешканців зоопарку, що знаходиться у місті Рівне.
Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Також волинянин поділився своїми враженнями від зоопарку.
Він зазначив, що не всюди прокладена тверда дорога, на території зоопарку курять та не слідкують, чим відвідувачі годують тварин.
«Що сподобалось: 1) інженерно продумані вольєри для тварин, а старий Рейнж Ровер в декорації так взагалі порадував. 2) багато ігрових майданчиків для дітей, дуже багато 3) різноманіття тварин 4) чисто на території 5) ухожені тварини.
Загалом враження емоційно-позитивні, хто ще не був раджу відвідати. 3-5 год незабутніх вражень зарантовано», - переконує Олег Міткевич.
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Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Також волинянин поділився своїми враженнями від зоопарку.
Він зазначив, що не всюди прокладена тверда дорога, на території зоопарку курять та не слідкують, чим відвідувачі годують тварин.
«Що сподобалось: 1) інженерно продумані вольєри для тварин, а старий Рейнж Ровер в декорації так взагалі порадував. 2) багато ігрових майданчиків для дітей, дуже багато 3) різноманіття тварин 4) чисто на території 5) ухожені тварини.
Загалом враження емоційно-позитивні, хто ще не був раджу відвідати. 3-5 год незабутніх вражень зарантовано», - переконує Олег Міткевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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