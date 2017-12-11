Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО

Волинський фотографподілився фотографіями мешканців зоопарку, що знаходиться у місті Рівне.Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.Також волинянин поділився своїми враженнями від зоопарку.Він зазначив, що не всюди прокладена тверда дорога, на території зоопарку курять та не слідкують, чим відвідувачі годують тварин.«Що сподобалось: 1) інженерно продумані вольєри для тварин, а старий Рейнж Ровер в декорації так взагалі порадував. 2) багато ігрових майданчиків для дітей, дуже багато 3) різноманіття тварин 4) чисто на території 5) ухожені тварини.Загалом враження емоційно-позитивні, хто ще не був раджу відвідати. 3-5 год незабутніх вражень зарантовано», - переконує Олег Міткевич.