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Через блискавку на Волині згоріла будівля

Через блискавку на Волині згоріла будівля
У Любомльському районі через розряд блискавки зайнялася господарська споруда.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Дерев’яна споруда загорілася о 15:41 15 липня у селі Крушинець Любомльського району.

О 16:25 вогонь локалізували рятувальники з Любомля та місцевої пожежної охорони села Головне. Остаточна ліквідація пожежі о 16:50.

Вогонь знищив покрівлю, перекриття, сільськогосподарський інвентар та пошкоджені стіни.

Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки.

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Теги: пожежа, блискавка
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