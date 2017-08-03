Через блискавку на Волині згоріла будівля





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



Дерев’яна споруда загорілася о 15:41 15 липня у селі Крушинець Любомльського району.



О 16:25 вогонь локалізували рятувальники з Любомля та місцевої пожежної охорони села Головне. Остаточна ліквідація пожежі о 16:50.



Вогонь знищив покрівлю, перекриття, сільськогосподарський інвентар та пошкоджені стіни.



Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки.

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