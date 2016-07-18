вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі затримали українців, які робили «бізнес» на крадених велосипедах

У Польщі затримали українців, які робили «бізнес» на крадених велосипедах
На сході Польщі поліція затримала двох українців, які викрадали велосипеди, розбирали і продавали їх в Україні.

Співробітники поліції висунули 61 звинувачення у крадіжках зі зломом двом громадянам України, - пише Польське радіо.

Чоловіки у віці 44 та 46 років викрадали велосипеди, розбирали їх на частини та вивозили з Польщі.

Поліцейські з Ряшева від лютого шукали винуватців постійних крадіжок велосипедів. Двох українців затримали у квітні, коли ті переходили кордон. Тоді їм висунули п’ять перших звинувачень, а суд взяв їх під тимчасовий арешт. Під час розслідування виявилося, що чоловіки викрадали велосипеди не тільки у Ряшеві, але також на терені Підкарпатського і Малопольського воєводств, зокрема у Тарнові, Сяноку, Кросно, Мєльці, Сендзішові-Малопольському та Ниську. Підтвердилася також попередня інформація правоохоронців, що велосипеди розбирали на частини та вивозили в Україну, де їх продавали.

Остаточно поліція зібрала доказовий матеріал, що дозволив висунути затриманим ще 56 звинувачень у крадіжках та крадіжках зі зломом. Затриманим українцям загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Польща, крадіжка, велосипед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:56
У Польщі затримали українців, які робили «бізнес» на крадених велосипедах
Сьогодні, 12:25
Через блискавку на Волині згоріла будівля
Сьогодні, 12:08
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Брищенське сміттєзвалище хочуть розширити на 4 гектари
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
Волинянин вкрав з сараю велосипед Волинянин вкрав з сараю велосипед
29 травень, 19:28
У Луцьку злодій викрав з підвалу велосипеди У Луцьку злодій викрав з підвалу велосипеди
18 липень, 2016, 10:46
На Волині біля магазину злодій викрав велосипед На Волині біля магазину злодій викрав велосипед
15 липень, 2016, 15:25
У Ковелі масово крадуть велосипеди У Ковелі масово крадуть велосипеди
06 липень, 2016, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:56
 0
У Польщі затримали українців, які робили «бізнес» на крадених велосипедах
Сьогодні, 12:25
 0
Через блискавку на Волині згоріла будівля
Сьогодні, 12:08
 0
Рівненський звіринець на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Сьогодні, 11:57
 0
Брищенське сміттєзвалище хочуть розширити на 4 гектари
Сьогодні, 11:46
 0
Медіа
відео
1/8