У Польщі затримали українців, які робили «бізнес» на крадених велосипедах





Співробітники поліції висунули 61 звинувачення у крадіжках зі зломом двом громадянам України, - пише



Чоловіки у віці 44 та 46 років викрадали велосипеди, розбирали їх на частини та вивозили з Польщі.



Поліцейські з Ряшева від лютого шукали винуватців постійних крадіжок велосипедів. Двох українців затримали у квітні, коли ті переходили кордон. Тоді їм висунули п’ять перших звинувачень, а суд взяв їх під тимчасовий арешт. Під час розслідування виявилося, що чоловіки викрадали велосипеди не тільки у Ряшеві, але також на терені Підкарпатського і Малопольського воєводств, зокрема у Тарнові, Сяноку, Кросно, Мєльці, Сендзішові-Малопольському та Ниську. Підтвердилася також попередня інформація правоохоронців, що велосипеди розбирали на частини та вивозили в Україну, де їх продавали.



Остаточно поліція зібрала доказовий матеріал, що дозволив висунути затриманим ще 56 звинувачень у крадіжках та крадіжках зі зломом. Затриманим українцям загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

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