Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:05
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» триває акція «Виграй подорож в Діснейленд».
Виставка конкурсних робіт уже відкрита. Тож, усі хто 15 липня, приніс малюнки можуть побачити свої роботи на стенді, на 1-му поверсі ТРЦ.
Кожному малюнку присвоєний номер. Запрошуємо усіх до голосування за кращу роботу. Для цього необхідно прийти в ТРЦ, заповнити анкету, вписати номер малюнка який найбільше сподобався та вкинути анкету в скриньку. Голосувати можна лише один раз та за один малюнок. Автор малюнка який набере найбільшу кількість голосів 29 липня отримає сімейну подорож в Діснейленд.
Нагадуємо умови участі в акції: намалюй малюнок на тему «Мої герої», підписуй та вкидай у скриньку на першому поверсі ТРЦ «ПортCity», збирай голоси та вигравай.
Конкурс малюнків для дітей від 4 до 12 років. Всі юні художники отримають подарунки
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Виставка конкурсних робіт уже відкрита. Тож, усі хто 15 липня, приніс малюнки можуть побачити свої роботи на стенді, на 1-му поверсі ТРЦ.
Кожному малюнку присвоєний номер. Запрошуємо усіх до голосування за кращу роботу. Для цього необхідно прийти в ТРЦ, заповнити анкету, вписати номер малюнка який найбільше сподобався та вкинути анкету в скриньку. Голосувати можна лише один раз та за один малюнок. Автор малюнка який набере найбільшу кількість голосів 29 липня отримає сімейну подорож в Діснейленд.
Нагадуємо умови участі в акції: намалюй малюнок на тему «Мої герої», підписуй та вкидай у скриньку на першому поверсі ТРЦ «ПортCity», збирай голоси та вигравай.
Конкурс малюнків для дітей від 4 до 12 років. Всі юні художники отримають подарунки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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