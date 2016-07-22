На Волині затримали іноземця з ножем

Правоохоронці вилучили ніж у 53-річного іноземця.Подія трапилася у суботу 14 липня. На пункті пропуску «Піща» у Шацькому районі в автомобілі Citroën, що належить 53-річному жителю Республіки Білорусь, прикордонники виявили предмет, схожий на холодну зброю, - інформує ГУНП у Волинській області.На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група поліції. Ніж вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.