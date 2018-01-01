У селі на Волині знайшли гриба-гіганта. ФОТО





Про це пише



Вага гриба становила понад 4 кілограми, — написала у мережі Facebook місцева жителька Андріана Бойко.



«Дід Микола знайшов маленького грибочка-дощовичка», — написала Андріана.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Іванівка, що у Горохівському районі, знайшли гігантського гриба-дощовика.Про це пише Район. Горохів Вага гриба становила понад 4 кілограми, — написала у мережі Facebook місцева жителька«Дід Микола знайшов маленького грибочка-дощовичка», — написала Андріана.

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