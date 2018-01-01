У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 14:07
У Луцьку, на проспекті Відродження, зіткнулися два легковики.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що аварія трапилася близько 13:50.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські. Також на аварію виїжджала карета швидкої допомоги.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що аварія трапилася близько 13:50.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські. Також на аварію виїжджала карета швидкої допомоги.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 14:07
Відкрили гарячу лінію, на яку волиняни можуть повідомляти про недобросовісних бізнесменів
Сьогодні, 13:51
У селі на Волині знайшли гриба-гіганта. ФОТО
Сьогодні, 13:43
Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу
Сьогодні, 13:39