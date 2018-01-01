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У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО

У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО
У Луцьку, на проспекті Відродження, зіткнулися два легковики.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що аварія трапилася близько 13:50.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські. Також на аварію виїжджала карета швидкої допомоги.

Деталі - згодом.
У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО
У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО
У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Відродження
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