У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що аварія трапилася близько 13:50.



На місці ДТП працюють патрульні поліцейські. Також на аварію виїжджала карета швидкої допомоги.



Деталі - згодом.



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