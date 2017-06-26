У міні-притулку порубали кошенят. ФОТО 18+





Про це повідомила харківська зоозахисниця Марина Суркова на своїй сторінці в Facebook. За її словами, в той момент власниці закладу не було на місці, - пише



Тварин невідомі били палицями й рубали лопатами. За словами власниці притулку Олени Тарасової, зробити це могли тільки підлітки.



"Я підозрюю підлітків, які живуть неподалік. Вони часто лазили по моєму двору в мою відсутність, гладили кошенят, заходили до хати, весь час щось видивлялися. Сусіди у нас всі адекватні, мої тварини нікому не заважають, противників притулку немає", - розповіла Тарасова.



Власниця притулку додала, що цієї зими вже був схожий випадок. Тоді невідомі побили до напівсмерті собаку й двох її цуценят. Собаку підлікували, а щенята втекли з притулку і не повернулися. Наразі момент поліція вирішує питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Загиблих тварин поліцейські забрали на експертизу.



"Ми провели два огляди. Під час другого вже зібрали усі необхідні матеріали, зняли відбитки пальців", - розповіла прес-офіцер Нацполіції у Харківській області Оксана Калмикова.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 липня вночі в Харкові невідомі увірвалися до міні-притулку для тварин і порубали кішок й кошенят.Про це повідомила харківська зоозахисницяна своїй сторінці в Facebook. За її словами, в той момент власниці закладу не було на місці, - пише Уніан Тварин невідомі били палицями й рубали лопатами. За словами власниці притулку, зробити це могли тільки підлітки."Я підозрюю підлітків, які живуть неподалік. Вони часто лазили по моєму двору в мою відсутність, гладили кошенят, заходили до хати, весь час щось видивлялися. Сусіди у нас всі адекватні, мої тварини нікому не заважають, противників притулку немає", - розповіла Тарасова.Власниця притулку додала, що цієї зими вже був схожий випадок. Тоді невідомі побили до напівсмерті собаку й двох її цуценят. Собаку підлікували, а щенята втекли з притулку і не повернулися. Наразі момент поліція вирішує питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Загиблих тварин поліцейські забрали на експертизу."Ми провели два огляди. Під час другого вже зібрали усі необхідні матеріали, зняли відбитки пальців", - розповіла прес-офіцер Нацполіції у Харківській області

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