Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям





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Нагадаємо, тіло атовця знайшли 4 липня.



Допис подається без змін.



Самогубство чи вбивство? Минулого четверга (4 липня, - ред.) місто гірників у черговий раз облетіла страшна новина: у власній квартирі на мікрорайоні «Шахтарський» був знайдений повішеним на дверях шафи колишній 30-річний десантник аеромобільної бригади, який двічі побував на Сході, Олександр Бугайов.



Тіло чоловіка опівдні виявила бабуся, яка прийшла відвідати онука. Вени на його руці були перерізані, біля шафи стояла миска з кров’ю, в якій плавали недопалок і обгортка від леза, а на стіні – кривавий напис «Вб».



Двері в квартиру були відчинені, ключі стирчали зсередини. На столі родичі знайшли старий мобільник, квитанцію з ломбарду на 450грн. за здану батарею від смартфона і кредитну угоду на тисячу гривень. Самого телефона, який рідні бачили в нього за кілька днів до трагедії, ніде не було.



Відомо, що Олександр проживав в однокімнатній квартирі разом із вагітною цивільною дружиною Катериною, з якою познайомився в зоні бойових дій, куди дівчина приїздила як волонтерка.



За версією поліції, причина смерті десантника – самогубство, але рідні в це не вірять і розповідають, що в нього не було жодних підстав для того, щоб піти на такий фатальний крок. Мовляв, він завжди був спокійний, доброзичливий, їздив на заробітки в Польщу, чекав на народження дитини і будував райдужні плани на майбутнє.



За кілька місяців до трагедії жінка поїхала до своєї рідні на Львівщину, і 1-го липня чоловік мав її забрати додому, але не доїхав. Зателефонував дружині і повідомив, що вже доїжджає до Бродів, але потім зв’язок обірвався.



Наступного дня він знову зателефонував їй в обід і повідомив, що мусив змінити маршрут і поїхати сплатити штраф за порушення митних правил при перевезенні в Україну в лютому нерозмитненого автомобіля.



Остання телефонна розмова Олександра з дружиною відбулася приблизно за дві години до його смерті. Він сказав, що в квартирі на тумбочці лежить 1000 злотих їй на пологи і гроші ще на дещо, але нічого, крім кількох дрібних монет, рідні так і не знайшли, хоч і обшукали всю квартиру. Тому переконані, що чоловік загинув не з власної волі.



Текст: Ксеня Лучко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні атовця, якого знайшли повішеним у Нововолинську, вважають, що він не вкорочував собі віку.Про це пише Місто Вечірнє Нагадаємо,Допис подається без змін.Самогубство чи вбивство? Минулого четверга (4 липня, - ред.) місто гірників у черговий раз облетіла страшна новина: у власній квартирі на мікрорайоні «Шахтарський» був знайдений повішеним на дверях шафи колишній 30-річний десантник аеромобільної бригади, який двічі побував на Сході,Тіло чоловіка опівдні виявила бабуся, яка прийшла відвідати онука. Вени на його руці були перерізані, біля шафи стояла миска з кров’ю, в якій плавали недопалок і обгортка від леза, а на стіні – кривавий напис «Вб».Двері в квартиру були відчинені, ключі стирчали зсередини. На столі родичі знайшли старий мобільник, квитанцію з ломбарду на 450грн. за здану батарею від смартфона і кредитну угоду на тисячу гривень. Самого телефона, який рідні бачили в нього за кілька днів до трагедії, ніде не було.Відомо, що Олександр проживав в однокімнатній квартирі разом із вагітною цивільною дружиною, з якою познайомився в зоні бойових дій, куди дівчина приїздила як волонтерка.За версією поліції, причина смерті десантника – самогубство, але рідні в це не вірять і розповідають, що в нього не було жодних підстав для того, щоб піти на такий фатальний крок. Мовляв, він завжди був спокійний, доброзичливий, їздив на заробітки в Польщу, чекав на народження дитини і будував райдужні плани на майбутнє.За кілька місяців до трагедії жінка поїхала до своєї рідні на Львівщину, і 1-го липня чоловік мав її забрати додому, але не доїхав. Зателефонував дружині і повідомив, що вже доїжджає до Бродів, але потім зв’язок обірвався.Наступного дня він знову зателефонував їй в обід і повідомив, що мусив змінити маршрут і поїхати сплатити штраф за порушення митних правил при перевезенні в Україну в лютому нерозмитненого автомобіля.Остання телефонна розмова Олександра з дружиною відбулася приблизно за дві години до його смерті. Він сказав, що в квартирі на тумбочці лежить 1000 злотих їй на пологи і гроші ще на дещо, але нічого, крім кількох дрібних монет, рідні так і не знайшли, хоч і обшукали всю квартиру. Тому переконані, що чоловік загинув не з власної волі.Текст:

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