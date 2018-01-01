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Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям

Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Рідні атовця, якого знайшли повішеним у Нововолинську, вважають, що він не вкорочував собі віку.

Про це пише Місто Вечірнє.

Нагадаємо, тіло атовця знайшли 4 липня.

Допис подається без змін.

Самогубство чи вбивство? Минулого четверга (4 липня, - ред.) місто гірників у черговий раз облетіла страшна новина: у власній квартирі на мікрорайоні «Шахтарський» був знайдений повішеним на дверях шафи колишній 30-річний десантник аеромобільної бригади, який двічі побував на Сході, Олександр Бугайов.

Тіло чоловіка опівдні виявила бабуся, яка прийшла відвідати онука. Вени на його руці були перерізані, біля шафи стояла миска з кров’ю, в якій плавали недопалок і обгортка від леза, а на стіні – кривавий напис «Вб».

Двері в квартиру були відчинені, ключі стирчали зсередини. На столі родичі знайшли старий мобільник, квитанцію з ломбарду на 450грн. за здану батарею від смартфона і кредитну угоду на тисячу гривень. Самого телефона, який рідні бачили в нього за кілька днів до трагедії, ніде не було.

Відомо, що Олександр проживав в однокімнатній квартирі разом із вагітною цивільною дружиною Катериною, з якою познайомився в зоні бойових дій, куди дівчина приїздила як волонтерка.

За версією поліції, причина смерті десантника – самогубство, але рідні в це не вірять і розповідають, що в нього не було жодних підстав для того, щоб піти на такий фатальний крок. Мовляв, він завжди був спокійний, доброзичливий, їздив на заробітки в Польщу, чекав на народження дитини і будував райдужні плани на майбутнє.

За кілька місяців до трагедії жінка поїхала до своєї рідні на Львівщину, і 1-го липня чоловік мав її забрати додому, але не доїхав. Зателефонував дружині і повідомив, що вже доїжджає до Бродів, але потім зв’язок обірвався.

Наступного дня він знову зателефонував їй в обід і повідомив, що мусив змінити маршрут і поїхати сплатити штраф за порушення митних правил при перевезенні в Україну в лютому нерозмитненого автомобіля.

Остання телефонна розмова Олександра з дружиною відбулася приблизно за дві години до його смерті. Він сказав, що в квартирі на тумбочці лежить 1000 злотих їй на пологи і гроші ще на дещо, але нічого, крім кількох дрібних монет, рідні так і не знайшли, хоч і обшукали всю квартиру. Тому переконані, що чоловік загинув не з власної волі.

Текст: Ксеня Лучко

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Теги: атовець, смерть, Нововолинськ
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