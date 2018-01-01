На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У день села Ягідне, що на Волині, місцева пара вирішила одружитися.
У неділю, 15 липня, святкували день села у Ягідному, що входить до Оваднівської об’єднаної територіальної громади, - пише газета Місто Вечірнє.
Цікава та насичена концертна програма, веселощі та забави для дітвори, смачні частування стравами національної української кухні, проведення лотереї – це все чекало на тих, хто був на святі.
До участі у концерті долучилися аматорські колективи із Ягідного і Верби, тож потішили присутніх яскравими виступами та змістовними віншуваннями.
Родзинкою стало справжнє весілля. Молоде подружжя Романа та Ірини Шустваль перед жителями і гостями села склали обітницю вічного кохання.
Упродовж дня гості мали нагоду скуштувати різноманітні смаколики, зокрема – й страви української національної кухні: юшкау, куліш, вареники. Неймовірні забави чекали на дітлахів.
Приємним завершенням цьогорічного святкування стала дискотека.
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У неділю, 15 липня, святкували день села у Ягідному, що входить до Оваднівської об’єднаної територіальної громади, - пише газета Місто Вечірнє.
Цікава та насичена концертна програма, веселощі та забави для дітвори, смачні частування стравами національної української кухні, проведення лотереї – це все чекало на тих, хто був на святі.
До участі у концерті долучилися аматорські колективи із Ягідного і Верби, тож потішили присутніх яскравими виступами та змістовними віншуваннями.
Родзинкою стало справжнє весілля. Молоде подружжя Романа та Ірини Шустваль перед жителями і гостями села склали обітницю вічного кохання.
Упродовж дня гості мали нагоду скуштувати різноманітні смаколики, зокрема – й страви української національної кухні: юшкау, куліш, вареники. Неймовірні забави чекали на дітлахів.
Приємним завершенням цьогорічного святкування стала дискотека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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