вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО

На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
У день села Ягідне, що на Волині, місцева пара вирішила одружитися.

У неділю, 15 липня, святкували день села у Ягідному, що входить до Оваднівської об’єднаної територіальної громади, - пише газета Місто Вечірнє.

Цікава та насичена концертна програма, веселощі та забави для дітвори, смачні частування стравами національної української кухні, проведення лотереї – це все чекало на тих, хто був на святі.

До участі у концерті долучилися аматорські колективи із Ягідного і Верби, тож потішили присутніх яскравими виступами та змістовними віншуваннями.

Родзинкою стало справжнє весілля. Молоде подружжя Романа та Ірини Шустваль перед жителями і гостями села склали обітницю вічного кохання.

Упродовж дня гості мали нагоду скуштувати різноманітні смаколики, зокрема – й страви української національної кухні: юшкау, куліш, вареники. Неймовірні забави чекали на дітлахів.

Приємним завершенням цьогорічного святкування стала дискотека.

На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: день села, весілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: 17-річний хлопець на мотоциклі збив дівчину
Сьогодні, 15:40
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Сьогодні, 15:24
Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:05
У міні-притулку порубали кошенят. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
14 липень, 22:15
На Світязі виступить секс-символ української естради На Світязі виступить секс-символ української естради
02 липень, 14:57
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
27 червень, 13:40
Атовець одружився у Луцькому замку Атовець одружився у Луцькому замку
24 червень, 04:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: 17-річний хлопець на мотоциклі збив дівчину
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Сьогодні, 15:24
 0
Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:05
 0
У міні-притулку порубали кошенят. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8