На Волині пара влаштувала весілля перед усім селом. ФОТО





У неділю, 15 липня, святкували день села у Ягідному, що входить до Оваднівської об’єднаної територіальної громади, - пише газета



Цікава та насичена концертна програма, веселощі та забави для дітвори, смачні частування стравами національної української кухні, проведення лотереї – це все чекало на тих, хто був на святі.



До участі у концерті долучилися аматорські колективи із Ягідного і Верби, тож потішили присутніх яскравими виступами та змістовними віншуваннями.



Родзинкою стало справжнє весілля. Молоде подружжя Романа та Ірини Шустваль перед жителями і гостями села склали обітницю вічного кохання.



Упродовж дня гості мали нагоду скуштувати різноманітні смаколики, зокрема – й страви української національної кухні: юшкау, куліш, вареники. Неймовірні забави чекали на дітлахів.



Приємним завершенням цьогорічного святкування стала дискотека.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день села Ягідне, що на Волині, місцева пара вирішила одружитися.У неділю, 15 липня, святкували день села у Ягідному, що входить до Оваднівської об’єднаної територіальної громади, - пише газета Місто Вечірнє Цікава та насичена концертна програма, веселощі та забави для дітвори, смачні частування стравами національної української кухні, проведення лотереї – це все чекало на тих, хто був на святі.До участі у концерті долучилися аматорські колективи із Ягідного і Верби, тож потішили присутніх яскравими виступами та змістовними віншуваннями.Родзинкою стало справжнє весілля. Молоде подружжятаперед жителями і гостями села склали обітницю вічного кохання.Упродовж дня гості мали нагоду скуштувати різноманітні смаколики, зокрема – й страви української національної кухні: юшкау, куліш, вареники. Неймовірні забави чекали на дітлахів.Приємним завершенням цьогорічного святкування стала дискотека.

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