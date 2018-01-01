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В Україні заборонили популярні ліки від тиску

В Україні заборонили популярні ліки від тиску
В Україні тимчасово заборонили продаж двох препаратів від тиску - "Вазар" та "Вазар Н".

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Причиною заборони називають виявлення шкідливих домішок, які можуть бути канцерогенами для людини.

Препарат "Вазар", який застосовують від високого тиску, тимчасово не продаватимуть і не застосовуватимуть в аптеках і лікарнях України до того моменту поки не буде висновку експертизи.

При цьому держслужба ввела постійну заборону на "Валсар Н" в порошку, який виробляється у Китаї. Ці ліки також застосовують проти високого тиску.


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Теги: ліки, заборона
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