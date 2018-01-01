В Україні заборонили популярні ліки від тиску





Про це повідомляє



Причиною заборони називають виявлення шкідливих домішок, які можуть бути канцерогенами для людини.



Препарат "Вазар", який застосовують від високого тиску, тимчасово не продаватимуть і не застосовуватимуть в аптеках і лікарнях України до того моменту поки не буде висновку експертизи.



При цьому держслужба ввела постійну заборону на "Валсар Н" в порошку, який виробляється у Китаї. Ці ліки також застосовують проти високого тиску.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово заборонили продаж двох препаратів від тиску - "Вазар" та "Вазар Н".Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.Причиною заборони називають виявлення шкідливих домішок, які можуть бути канцерогенами для людини.Препарат "Вазар", який застосовують від високого тиску, тимчасово не продаватимуть і не застосовуватимуть в аптеках і лікарнях України до того моменту поки не буде висновку експертизи.При цьому держслужба ввела постійну заборону на "Валсар Н" в порошку, який виробляється у Китаї. Ці ліки також застосовують проти високого тиску.

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