В Україні заборонили популярні ліки від тиску
Сьогодні, 16:14
В Україні тимчасово заборонили продаж двох препаратів від тиску - "Вазар" та "Вазар Н".
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Причиною заборони називають виявлення шкідливих домішок, які можуть бути канцерогенами для людини.
Препарат "Вазар", який застосовують від високого тиску, тимчасово не продаватимуть і не застосовуватимуть в аптеках і лікарнях України до того моменту поки не буде висновку експертизи.
При цьому держслужба ввела постійну заборону на "Валсар Н" в порошку, який виробляється у Китаї. Ці ліки також застосовують проти високого тиску.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Причиною заборони називають виявлення шкідливих домішок, які можуть бути канцерогенами для людини.
Препарат "Вазар", який застосовують від високого тиску, тимчасово не продаватимуть і не застосовуватимуть в аптеках і лікарнях України до того моменту поки не буде висновку експертизи.
При цьому держслужба ввела постійну заборону на "Валсар Н" в порошку, який виробляється у Китаї. Ці ліки також застосовують проти високого тиску.
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